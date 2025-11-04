鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估下修至2.77元，預估目標價為37.25元

search icon



Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估下修至2.77元，預估目標價為37.25元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對BP公司(BP-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.82元下修至2.77元，其中最高估值3.24元，最低估值1.96元，預估目標價為37.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.24(3.3)4.015.166.52
最低值1.96(1.96)0.82.242.14
平均值2.74(2.78)2.853.463.75
中位數2.77(2.82)2.933.393.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,929.69億2,212.29億2,456.24億2,383.81億
最低值1,632.22億1,324.87億1,489.46億1,895.10億
平均值1,800.15億1,759.88億1,908.55億2,108.90億
中位數1,817.63億1,724.31億1,873.35億2,047.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.032.25-0.795.270.14
營業收入1,803.66億1,577.39億2,413.92億2,101.30億1,892.65億

詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSBP

