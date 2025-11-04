鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估下修至2.77元，預估目標價為37.25元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對BP公司(BP-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.82元下修至2.77元，其中最高估值3.24元，最低估值1.96元，預估目標價為37.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.24(3.3)
|4.01
|5.16
|6.52
|最低值
|1.96(1.96)
|0.8
|2.24
|2.14
|平均值
|2.74(2.78)
|2.85
|3.46
|3.75
|中位數
|2.77(2.82)
|2.93
|3.39
|3.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,929.69億
|2,212.29億
|2,456.24億
|2,383.81億
|最低值
|1,632.22億
|1,324.87億
|1,489.46億
|1,895.10億
|平均值
|1,800.15億
|1,759.88億
|1,908.55億
|2,108.90億
|中位數
|1,817.63億
|1,724.31億
|1,873.35億
|2,047.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.03
|2.25
|-0.79
|5.27
|0.14
|營業收入
|1,803.66億
|1,577.39億
|2,413.92億
|2,101.30億
|1,892.65億
詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估上修至2.64元，預估目標價為34.64元
- 嘉實多液冷布局與在地產業鏈合作 盼攜手台廠搶占AI運算商機
- 〈美股早盤〉降息預期撐盤！主要指數小漲 川普關稅言論壓抑漲勢
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fabrinet(FN-US)EPS預估上修至13.05元，預估目標價為462.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇