鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估上修至2.89元，預估目標價為37.50元
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對BP公司(BP-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.82元上修至2.89元，其中最高估值3.24元，最低估值1.96元，預估目標價為37.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.24(3.24)
|4.01
|5.16
|6.52
|最低值
|1.96(1.96)
|0.8
|2.24
|2.14
|平均值
|2.84(2.82)
|2.87
|3.43
|3.74
|中位數
|2.89(2.82)
|2.92
|3.39
|3.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,929.69億
|2,212.29億
|2,309.12億
|2,383.81億
|最低值
|1,674.99億
|1,359.52億
|1,489.46億
|1,895.10億
|平均值
|1,820.35億
|1,765.75億
|1,869.50億
|2,108.90億
|中位數
|1,824.93億
|1,750.47億
|1,881.68億
|2,047.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.03
|2.25
|-0.79
|5.27
|0.14
|營業收入
|1,803.66億
|1,577.39億
|2,413.92億
|2,101.30億
|1,892.65億
詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
