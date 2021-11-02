定期定額投資仍需資產配置 股六債四最合宜

通膨升溫議題持續牽動全球市場，至今有十餘個國家陸續以升息因應，投資人更屏息關注美國縮減購債及升息的時機。「鉅亨買基金」認為，聯準會已確定今年底前會執行縮減購債計畫，但因美國尚未有經濟過熱、通膨失控的情況，升息風險暫時無需擔憂；不過受到疫情干擾，全球經濟復甦已有趨緩跡象，加上疫苗施打進度關係國家經濟活動的順暢，因此，建議投資人除了以定期定額策略進行佈局，同時也應做好資產配置，才能在追求報酬及考量風險下獲得更好的投資效率。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，定期定額投資是透過分散扣款時間來降低扣在最高點的風險，有利提高投資正報酬的機率，若再透過分散投資資產的方式，在降低虧損機率的效果上會更佳。觀察 1976 年以來，透過定期定額及資產配置方式，只要扣款時間超過 5 年，股六債四 (60% 美國股市 + 40% 美國投等債) 定期定額的正報酬機率就高於 96%；若只投資於美國股市，扣款時間必須拉長到 15 年或以上，定期定額正報酬機率才會超過 96%。

以目前市況該如何進行資產配置？張榮仁指出，從全球 GDP 產值水準及預估情況來看，經濟成長趨勢仍持續向上，但成長的高峰期已過，因此在資產配置時的風險考量必須提高，股六債四的配置比例較為適宜。股票基金部份可以美股、歐股及台股三大市場為主。看好歐美股市的關鍵在疫苗的取得及施打都比新興市場及亞洲國家順利，經濟活動恢復快且熱絡，製造業與服務業採購經理人指數都呈現強勁擴張，不少企業財報表現優於預期。台灣則是外銷訂單強勁，不僅連 19 個月正成長，9 月份的金額更創下歴史新高，加上台股預估本益比已降至合理水位，股利率又優於全球股市，台股具長期投資價值。

債券基金部份，張榮仁建議佈局新興市場債及全球高收益債。由於中國央行對房地產行業提出較正面看法，加上聯準會縮減購債早已成為市場共識並反映在風險資產價格上，新興市場債短期利空正逐漸消散，可開始進場佈局；另外，在所有債券資產中，高收益債因具有較高收益的優勢，加上經濟好轉下，高收益債違約率將進一步下滑，信用利差仍有收斂空間，具投資吸引力，因此全球高收益債也適合納入資產配置的一環。

今年底前透過「鉅亨買基金」平台單筆及定期定額申購月配息、平衡型及債券型基金皆享有零手續費的優惠；另外，包括聯博、安聯、貝萊德、摩根、摩根士丹利、統一、新光、野村 (境內)、群益、凱基等十大品牌系列基金今年底前定期定額投資可享長達 10 年免手續費。張榮仁提到，投資人善用定期定額及資產配置策略，再搭配這些申購優惠專案，就有機會達到更好的投資收益。

【精選基金】

聯博 - 美國永續主題基金 A 股美元

安聯收益成長基金 - AT 累積類股 (美元)

摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (穩定月配)