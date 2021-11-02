擁評價面及成長優勢 科技基金重獲市場青睞

第四季起市場重新聚焦基本面及成長性，科技股近期再獲資金青睞，也帶動那斯達克指數重回所有均線。投信法人表示，由於科技股擁評價面及獲利成長優勢，若財報報佳音，將再添基本面動能。

美股財報季開跑，金融股打頭陣帶動美股重回漲勢，並由科技股接棒。根據基金資金流向統計機構 EPFR 最新統計顯示 (截至 2021/10/27)，美國股票型基金連 5 周獲買超，除了金融股獲投資人青睞之外，科技股近一周亦淨流入 5.9 億美元且連 5 週買超，也讓聚焦科技主題的股票型基金近期績效表現亮眼。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示，美國貨幣政策將從寬鬆轉向緊縮，未來將靠企業獲利推動股市評價向上，科技股因為有新科技應用利多，加以疫情緩解、經濟恢復增長，提供後續的成長動能。

林子欽指出，手機、個人電腦及筆電等產業因供應鏈吃緊及長短料問題，可能會有雜音，目前相對看好躍升戰略物資的半導體設備，以及因疫情加速發展的 AIoT 等新科技應用；此外，在全球減碳趨勢下，包括太陽能等替代能源、電動車等產業成長性可期，都將是後續布局科技產業的亮點。

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