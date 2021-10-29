福斯、Stellantis受晶片荒衝擊 第三季財報表現遜色

晶片荒持續對汽車製造業造成嚴重打擊，歐洲大廠福斯汽車 (Volkswagen) 與全球車廠四哥 Stellantis(STLA-US) 財報表現遜色，兩家公司周四（28 日）表示，半導體短缺是是主要原因。

福斯第三季營業利益年減 12% 至 28 億歐元（約 32.5 億美元），低於 Refinitiv 分析師預估的 29.9 億歐元，毛利率從去年同期的 5.4% 降至 4.9%。

福斯今年交車數也不如預期，僅與去年同期持平，同時將今年營收成長幅度從原先預估的 15% 調降至 10% 。此外，福斯執行長 Herbert Diess 表示，將裁員以削減成本，保持公司競爭力。

儘管福斯第三季財報表現不佳，但 Diess 表示需求仍相當強勁，同時也樂觀看待半導體供應將在下季回升，不過預計到 2022 年供應限制無法完全解除。

全球第四大汽車集團 Stellantis 同樣也受到晶片荒影響，第三季營收報 325.5 億歐元（約 378 億美元），低於 Refinitiv 分析師淤估的 330.2 億歐元，上季汽車銷售量年減 27% 至 113 萬輛、產量減少 30%（約 60 萬輛），全年減少的汽車產量將超過 140 萬輛。

Stellantis 財務長 Richard Palmer 表示，上季晶片短缺情形略高於公司預估，因此預估營收年減 14%，並擴大全年汽車減產數量，不過 10 月晶片供應狀況出現「溫和」的改善，預計好轉情況將持續至第四季。

Palmer 補充說，對汽車製造商而言，半導體供應的能見度仍然是一個難題，未來將繼續受供應限制。

摩根大通與瑞銀分析師認為，現在是投資人進場汽車製造商股票的理想時機。領導瑞銀分析師團隊的 Patrick Hummel 日前報告寫道：「在我們看來，現在是時候增加汽車股持股了。」

摩根大通歐洲汽車股票研究主管 Jose Asumendi 日前表示，他的團隊一個月來一直在告訴投資人增加汽車持股，認為戴勒姆、雷諾、Stellantis 是首選。