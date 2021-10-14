傳福斯為降成本拚電動車轉型 CEO有意裁員3萬人

路透周三（13 日）援引兩名知情人士消息報導，福斯汽車執行長 Herbert Diess 在 9 月的監事會議表示，如果轉型電動車的步伐過於緩慢，考慮裁減 3 萬名員工，降低公司成本提升競爭力。

特斯拉 (TSLA-US) 在德國格林海德（Grünheide）的超級工廠只有 12,000 名員工，竟計畫每年生產 50 萬輛電動車，然而福斯汽車擁有 25,000 員工，在沃爾夫斯堡（Wolfsburg）車廠的年產量僅 70 萬輛車。

由於電動車的零組件比一般傳統內燃機汽車要少得多，因此需要的工人也更少，據估計，到 2025 年，電動車發展將使德國汽車業失去 10 萬個工作機會

福斯公司發言人 Michael Manske 證實 Diess 對競爭對手的立場，他表示，特斯拉與其他在德國的競爭對手，讓福斯驚覺往電動車領域轉型的急迫性，不過發言人否認在轉型過程要裁掉 3 萬名員工的消息。

Manske 也提到，特斯拉正替格林海德超級工廠的產能設下全新標準，他預估該工廠產能高峰每周產可生產 5,000 至 10,000 輛電動車，是德國去年純電動車總產量的兩倍以上。

對於裁員消息，福斯工人委員會發言人表示，裁減 3 萬名員工是荒謬且毫無根據的消息，福斯其他車廠的另一位工人委員發言人也表示，這樣大規模的裁員是不可能的。

Manske 表示，公司眼下專注提升沃爾夫斯堡車廠的競爭力，以應對來自特斯拉或其他進軍歐洲的中國電動車製造商，他稱目前公司正在討論中，已經有許多不錯的想法。

此外，福斯汽車技術長 Thomas Schmall 受訪時表示，公司除進行目前的電池部門首次公開募股（IPO）計畫外，還將考慮將其電動車充電業務與能源服務上市。

不過 Schmall 也說，公司目前尚未做出任何決定，預計需要兩年時建立新公司，替上市計畫做好準備。