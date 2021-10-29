〈美股盤後〉臉書更名為 Meta 標普那指齊創新高

週四 (28 日) 福特汽車、開拓重工等企業財報告捷，提振華爾街信心，美債殖利率擺脫疲軟的數據，激勵金融股走揚，臉書更名為 Meta 後攀升，四大指數集體收紅，標普、那指漲逾 0.9%，雙雙創下歷史新高，道瓊漲逾 200 點，在歷史高位徘徊。

此外，債市警鈴不斷，自 2020 年 5 月美國政府恢復發行 20 年期美債以來，20 年期和 30 年期公債殖利率曲線首度出現倒掛，投資人預計聯準會 (Fed) 緊縮貨幣政策將導致經濟成長放緩。

經濟數據方面，受 Delta 疫情與供應鏈衝擊，美國第三季國內生產毛額 (GDP) 季增年率僅為 2%，創下 2020 年第二季以來最差表現。

政經消息，美國總統拜登週四公布 1.75 兆美元稅負和支出法案框架，內容涵蓋增稅以及氣候和社福支出，儘管拜登有信心這項法案能在國會通過，但民主黨進步派議員表態不願支持。

美中元首視訊峰會將於年底前登場，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 週四表示，她將致力於緩和兩國緊張關係。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，世界衛生組織 (WHO) 週四稱，新冠疫情在歐洲惡化，截至上週日的一週，全球通報近 300 萬例新增確診，較上一週增加 4%。

截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.45 億例，死亡數突破 497 萬例。美國累計確診超過 4579 萬例，累計死亡數超過 74.2 萬。印度累計確診超過 3423 萬例，巴西累計確診 2176 萬例。

週四 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 239.79 點，或 0.68%，收 35,730.48 點。

那斯達克指數上漲 212.28 點，或 1.39%，收 15,448.12 點。

標普 500 指數上漲 44.74 點，或 0.98%，收 4,596.42 點。

費城半導體指數上漲 78.5 點，或 2.34%，收 3,438.8 點。

標普 11 大板塊全數收高，房地產、非必需消費品和工業板塊領軍大漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.50%；臉書 (FB-US) 上漲 1.51%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.59%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.37%。

道瓊成分股多收高。Merck (MRK-US) 大漲 6.14%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 4.06%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.51%；Nike (NKE-US) 上漲 1.3%；Visa (V-US) 下跌 2.75%。

費半成分股勁揚，僅 AMD 獨弱。英特爾 (INTC-US) 漲 0.40%；AMD (AMD-US) 下跌 0.92%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.91%；美光 (MU-US) 上漲 1.96%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.90%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.00%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.99%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 4.33%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.49%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.03%。

企業新聞

社群媒體巨擘臉書週四宣布更名為「Meta」，展現全力發展元宇宙 (Metaverse) 的決心，該公司 12 月 1 日起其股票代碼將從「FB」更改為「MVRS」。臉書 (FB-US) 週四收紅 1.51% 至每股 316.92 美元。

臉書擁抱元宇宙商機，更名為 Meta (圖片：臉書)

Globalfoundries 週四於那斯達克交易所正式掛牌，而股票代號為「GFS」，計畫發行 5500 萬股，發行價格為每股 47 美元，但 Globalfoundries 上市首日出師不利，終場收黑 1.28%，報每股 46.40 美元。

有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工週四公布財報獲利亮眼，調整後 EPS 報 2.66 美元，優於市場預估，看好強勁需求延續至明年。開拓重工 (CAT-US) 上漲 4.07% 至每股 204.09 美元。

碳化矽大廠 Wolfspeed 週三盤後公布 2022 年度第一季 (截至 2021 年 9 月 26 日為止) 財報和財測皆勝預期，明年可望讓全球最大 SiC 晶圓廠上線，激勵 Wolfspeed (WOLF-US) 暴漲 33.16% 至每股 121.04 美元。

汽車大廠福特 (F-US) 週四飆漲 8.63% 至每股 16.86 美元。福特週三盤後公布最新財報亮眼，並上修第四季財測，看好本季汽車銷售量將持續成長。

經濟數據

美國上周 (10/23) 初領失業金報 28.1 萬人，預期 28.9 萬人，前值自 29 萬人上調至 29.1 萬人

美國上周 (10/16) 續領失業金報 224.3 萬人，預期 242 萬人，前值自 248.1 萬人下調至 248 萬人

美國 Q3 實質 GDP 季增年率初值報 2％，預期 2.5%，前值 6.7%

美國 Q3 核心 PCE 季增年率初值報 4.5％，前值 6.1%

美國實質 GDP 歷年季度表現 (圖片：BEA)

華爾街分析

State Street 資產策略主管 Lee Ferridge 稱，只要經濟沒有經歷衰退或任何災難性事件，就算經濟復甦放緩且仍在正軌，意味著聯準會政策支持將持續更長的時間，這對市場仍是正面的。

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick) 表示：「今年最後 2 個月可能會出現更多獲利。季節性順風、市場內部因素改善，以及 Delta 疫情見頂的明顯跡象都為年底前的股市提供潛在動能。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主