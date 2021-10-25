〈走進中國〉中國動力電池邁向「TWh世代」

創業板市值王寧德時代以發展電動車電池之姿，在短短 5 年之內股價從每股 80 人民幣一路飆漲至突破 600 人民幣，年複合漲幅逼近 50%，而 A 股市值排名也晉升至前三甲，僅次於貴州茅台與工商銀行。

寧德時代挾著高人氣主要就是搭上中國產業政策轉變的利多，在習近平登高一呼為碳中和、碳達峰的目標訂出時間表後，各項綠能產業刺激政策一一推出，當中最受矚目的則是電動車，而電動車的動力核心之一就是動力電池。

隨著電動車滲透率正快速提升，新能源汽車的產業成長趨勢已經形成。2019 年中國新車銷售中，新能源汽車的滲透率只有 4.7%、2020 年升至 5.4%，而到了 2021 年 8 月滲透率已經衝至 17.1%。根據中國工信部的規劃，2025 年新能源汽車的滲透率會達到 20%。

此外也有國外研究機構估算，假設中國汽車每年銷售量 2800 萬輛，電動車均價為人民幣 15 萬，一旦滲透率達到 25%，在 2025 年電動車產值可達到人民幣 1.05 兆元，到了 2035 年市場空間可以來到人民幣 7 兆元；若全數電動化，產業空間可望達到人民幣 15 兆元。

而在這個產值背後帶動的商機，動力電池將是最快能分到一杯羮的產業別，主要在於中國在該領域已具全球舉足輕重的地位。

鋰電池產業可分上、中、下游，上游是原料的開採和加工，包含鋰、鎳、鈷和石墨等礦物。而中國石墨礦資源比較豐富，儲備量位居全球第二位，比重達 24%。

至於，鋰電池中游主要是指鋰電池材料的製造，包含正極、負極、隔膜、電解液、銅箔、鋁箔等部份。這些廠商主要集中在中、日、韓，當中，中國在多個材料領域已可完全實現國產替代，並在這四大材料的全球市占率中均已超過 50%。

資料來源：韓國政府：《2030 年電池產業發展戰略》

鋰電池的下游主要是指鋰電池的製造。鋰動力電池產業前十大也都是中、日、韓企業，當中中國有 5 家，行業集中度非常高。根據 SNE Research 資料顯示，今年上半年全球動力電池裝機量為 114.1GWh，年增率 153.5%。全球前十大企業裝機量則達 107.4GWh，市占率高達 94.1%。

當中，寧德時代上半年出貨量達到 34.1GWh，年增 234.3%，市占率提升至 30%，LG 化學和松下則分居第二和第三，市占率分別為 24.5% 和 15%，前三大企業出貨比重接近全球近七成。

未來動力電池兩大應用領域將在新能源汽車和電力儲存的市場，兩個產業都將迎接高速成長期。而中國各動力電池廠商已看好商機正加速推動產能擴建進度，各家軍備競賽已經展開。目前整個已公布的總產能規劃已經達到 3.1TWh，整個產業正式進入「TWh 世代」。

