〈紐約匯市〉美元從一個月低點反彈 關注本周日歐等多國央行會議 

美元對一籃子貨幣周一 (25 日) 從一個月低點反彈後趨穩，歐元、日圓和瑞士法郎走軟，交易員評估各國貨幣和其升息展望，等待本周將公布的多國央行貨幣決策和通膨在內的經濟數據。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲近 0.2%，從盤初的一個月低點反彈。在此之前，DXY 過去兩周以來累計貶值 1%。

DXY 盤中一度隨 10 年期美國公債殖利率上漲 0.4%，之後美債殖利率回落到平盤附近、報 1.63%，DXY 漲幅也稍微收斂。

美元攀升之下，歐元、日圓和瑞郎走軟，顯示市場似乎認為最近拋售美元過頭。近期由於市場認為美國以外國家會因為通膨情勢，比美國更快升息，使美元飽受賣壓。

本周歐、美都將公布通膨數據，加拿大央行 (BoC) 周三開會，日本、巴西和歐洲央行都將在周四開會。美國聯準會 (Fed) 下周也將開會。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joseph Manibo 說：「本周有太多事件風險等在前方，加上美元過去兩周表現落後，市場開始回頭買進美元。」

歐元貶值 0.3% 至 1.1613 美元，歐洲央行 (ECB) 周四預料不會有重大決策變動，但官員對通膨的看法是重點。

Equals Money 首席經濟學家 Jeremy Thomson-Cook 說：「ECB 不可能不承認通膨已經攀升，但考量到他們的鴿派立場，ECB 也不響被捲入一場預期遊戲。本周將公布的通膨和經濟成長數據有助判斷歐洲經濟前景，這可能導致歐元進一步走軟。」

美元兌日圓上揚 0.2% 至 113.685 日圓。日本銀行 (央行) 本周開會預料不會改變鴿派立場。

美國周四公布的國內生產毛額 (GDP) 若如市場預料的成長減緩，可能減輕 Fed 壓力，即使美國通膨仍偏高。

比特幣上漲 3% 至 62997 美元，上周曾觸及 67000 美元。

截至周二 (26 日) 台灣時間約 6:00 價格：