美股堅挺美元續弱 本周關注ECB理事會、日本央行利率決議等

美國股市依然堅挺，外匯市場美元持續走弱

上週因為美國企業業績強勁，美國股市依然走強。而外匯市場中因偏好風險，令美元持續走弱。

【美元指數、S&P500（CFD）、美國公債殖利率（10 年、2 年）、原油（CFD）黃金（CFD）的變化】

前一週疲軟的日圓雖然在週末出現反彈，但是依然處於弱勢。

另外，因受日圓貶值以及資源價格上漲等原因，令日本的貿易收支 2 個月連續出現貿易赤字。過去，貿易赤字從 2011 年 11 月持續到 2016 年 2 月時，美元 / 日圓一直處於上漲趨勢，因此，接下來會發生什麼大家多關注一下也是不錯的。

【日本的貿易收支變化】

【美元 / 日圓的月線圖表（塗色部位是 2011 年 11 月至 2016 年 2 月貿易赤字期間】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】



美國公債殖利率，依然是短期殖利率上漲，而長期殖利率疲軟。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】



從最近 5 週的週五的變化來看，延續了前一週短期殖利率上漲，而長期殖利率疲弱的走勢。

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D 圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注 ECB 理事會、日本央行利率決議、美國 GDP 等

這週歐洲的 ECB 理事会以及日本央行利率決議都將會有發表。

雖然在這次會議中改變經濟政策的可能性很小，但是因為美國以開始準備收縮寬鬆政策，所以，市場將會關注 ECB 以及日本央行在經濟政策上會不會出現差異。需要注意各國總裁在記者發佈會上的發言，可能會引起市場過激反應。

經濟指標中市場將會關注美國 GDP 初值、PCE 物價指數、房屋相關數據、耐用品訂單等重要經濟指標。而歐元區的歐元區消費者物價指數初值、德國 Ifo 經濟指數等，以及澳大利亞的消費者物價指數等也將會受到關注。

另外，原油等資源的價格變化以及中國恆大集團相關報道等也需要持續注意。

主要貨幣的強弱

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中也可以看出，日圓的弱勢比較突出，加元與澳元走強。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

上週的美國股指 CFD 中，US30 以及 US500 等雖然堅挺，但是 US100 比較疲弱。

歐洲市場

歐洲的股指 CFD 在前期雖然受到阻力，但是後期相對來說比較堅挺。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指 CFD 中，中國與澳大利亞比較強勢，而印度、日本、新加坡等國家的股指受挫，結果各不相同。

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤主要貨幣對之間的相關性來看，與前一週一樣，日圓以外的主要貨幣兌美元的相關性較強，走勢比較相近。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

從美元 / 日圓與日圓交叉盤之間的相關性來看，日圓交叉盤之間的相關性與前一週一樣依然較高，而美元 / 日圓與日圓交叉盤之間的相關性與前一週相比降低，可以看出，美元 / 日圓與日圓交叉盤的走勢稍微不同。



【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的主要貨幣對與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）中，US500 與美元處於負相關（US500 上漲時美元下跌，US500 下跌時美元上漲）。與日圓交叉盤之間，除了與 AUDJPY 有一些相關性以外，與 EURJPY 和 GBPJPY 之間的相關性很低。



【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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