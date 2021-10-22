土耳其里拉貶至歷史新低 分析師：年底前就可能破10

隨著土耳其央行降息，里拉一如預期跌出新低，分析師不僅看貶，還認為里拉可能在年底前觸及 1 美元兌 10 里拉的重要心理關卡。

土耳其周四 (21 日) 下調基準利率 200 個基點至 16.0%，遠超市場預期降息 100 個基點。數據公布後土耳其里拉重挫 2.8%，美元兌里拉來到創紀錄的 9.4867。

自 2020 年 2 月中旬以來，里拉兌美元已重跌 37.0%，自 2018 年 11 月以來，貶幅更超過 80%。與此同時，土耳其通膨率仍高，9 月份為略低於 20%，是官方目標的 4 倍。

上周，總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 又將 3 名央行官員解職，以貫徹其降息意圖。

Skandinavska Enskilda Banken 首席新興市場策略師 Per Hammarlund 表示，心理上重要的門檻 10，如今觸手可及。數據顯示，交易員押注里拉有超過 60% 的機率，在 1 月之前貶值至 10。

Swedbank 分析師 Hans Gustafson 表示，現在里拉已經無法預測，「如果沒有規則，你如何預測貨幣？」他認為，11 月土耳其央行還可能降息，但這已經不那麼重要了，土耳其有自己的遊戲規則。

Medley Global Advisors 分析師 Nick Stadtmiller 指出，央行最新聲明，還認為有進一步降息空間，這表明他們打算在未來兩個月內進一步寬鬆，今年底前里拉兌美元就會突破 10，但貶值速度可能比以前慢，因為外資已經很低，流出空間不大。