〈美股熱門股〉莫德納雙利多加持漲逾7% 金百利Q3獲利不佳跌逾2%

莫德納兒童疫苗試驗報喜 大漲 7.05%

莫德納 (MRNA-US) 周一（25 日）援引數據表示，其新冠疫苗可在 6 至 11 歲兒童身上產生強烈免疫反應，且受測者耐受性良好，同日其加強劑也通過歐洲核准 18 歲以上成年人施打，消息激勵該公司股價大漲 7.05% 至每股 349.56 美元。

莫德納表示，根據實驗中後期數據顯示，兒童施打兩劑 50 微克（成人劑量的一半）的疫苗後，體內能產生中和病毒的抗體，且產生抗體水準較年輕人高出 1.5 倍。

實驗結果也顯示，兒童對疫苗施打耐受性良好，常見的副作用為疲勞、頭痛、發燒與注射部位疼痛。莫德納一共對 4,700 多名兒童進行測試。

此外，歐盟藥品管理局（EMA）在同日表示，成人施打第二劑莫德納疫苗在 6 至 8 個月後體內抗體水準逐漸下降，因此批准 18 歲以上成年人追加施打莫德納第三劑疫苗，可使原本下降的抗體水準獲得升。

EMA 補充說，第三劑莫德納疫苗施打劑量只有第二劑疫苗劑量的一半，而且兩劑的副作用相似。

金百利 Q3 獲利不佳 下跌 2.2%

金百利克拉克 (KMB-US)2021 會計年度第三季財報受通膨影響獲利表現不佳，並下調今年全年財測，影響周一股價下跌 2.2% 至每股 130.11 美元。

金百利第三季營收報 50.1 億美元，高於去年同期的 46.8 億美元，也優於 FactSet 分析師普遍預期的 49.9 億美元，不過經調整後每股獲利為 1.62 美元，低於分析師預估的 1.65 美元。

金百利表示，預計將 2021 年全年銷售額調降 1% 至 2%，經調整後每股獲利介於 6.05 至 6.25 美元之間，先前預估內生性成長率為持平到下降 2%，經調整後每股獲利為 6.65 至 6.90 美元。

金百利執行長 Michael Hsu 聲明表示：「我們的獲利受到嚴重的通膨與供應鏈中斷的負面影響，讓成本超出預期。不過我們正在採取進一步措施包括漲價、加強成本管理，以緩解這些不利因素，這些問題不太可能短時間內解決。」

川普概念股退燒 DWAC、PHUN 重挫逾 10%

特殊目的收購公司 Digital World Acquisition(DWAC-US) 與分析大數據的新創公司 Phunware(PHUN-US) 在美國前總統川普宣布新媒體公司將借殼上市後連袂飆漲，但周一並未延續上周誇張漲勢，分別重挫 10.98%、18.08%。

FactSet 調查數據顯示，截至周一午盤為止，DWAC 股票已易手超過 5,500 萬股，較上周交易量明顯下降，Phunware 股價也跌近 20%，顯示川普引發的熱潮可能消退或有所緩和。

雖然 DWAC 和 Phunware 並無業務關聯，目前也未證實 Phunware 會參與開發川普將推出的新社群平台，但兩家公司股票在上周同時瘋狂飆漲。

做空機構 Iceberg Research 在推特上表示，現在熱潮已過，投資人要面臨的是未來的風險，根據川普以往紀錄，以目前的價格，重新談判可能會為他保留更多合併後公司股份。

不過 DWAC 仍是鄉民論壇上津津樂道的迷因股，Quiver Quantitative 數據顯示，DWAC 周一在 Reddit 論壇上的 WallStreetBets 討論區仍是第二熱門關鍵字，僅次於特斯拉 (TSLA-US)，特斯拉在當天市值超過一兆美元。此外，該討論區中一篇「DWAC- ALL IN」的貼文吸引鄉民熱議，底下有超過 500 則評論。