BNT疫苗連2日到貨 蘇揆：自購110萬劑莫德納將抵台

由台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 永齡、慈濟基金會捐贈的第七批 BNT 新冠疫苗，已於今 (8) 日清晨運抵桃園機場，此外，行政院長蘇貞昌也證實，我國政府自購的 110 萬劑莫德納疫苗，於台北時間上午六點多，已從美國亞特蘭大起飛，由華航載運來台。

昨天第六批到貨的 BNT 疫苗共計 88.92 萬劑，效期至 2022 年 2 月 20 日，今天又有一批 BNT 來台，鴻海創辦人郭台銘日前表示，兩天到貨量合計達 160-180 萬劑，疫苗將進行後續檢驗封緘作業，指揮中心預計最快 10 月 22 日開放供全年齡接種 BNT 疫苗。

此外，今天還有一批 110 萬劑莫德納疫苗來台，蘇貞昌表示，疫苗到貨漸趨穩定，指揮中心將會陸續開放更多年齡層的民眾接種第一劑、第二劑疫苗，請民眾留意可以預約的時間、準時前往接種。

根據疾管署統計，截至 6 日為止，全台累計接種 1721 萬 8445 劑，AstraZeneca 接種 945 萬 4654 劑，Moderna 接種 477 萬 7420 劑，高端接種 125 萬 0844 劑，BioNTech 接種 173 萬 5527 劑。COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 58.06 %，劑次人口比 73.42 (劑 / 每百人)。

