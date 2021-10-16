傳美FDA憂心肌炎風險 延遲12至17歲青少年施打莫德納疫苗審查

華爾街日報（WSJ）周五（15 日）援引知情人士消息報導，美國食品藥物管理局（FDA）將推遲批准莫德納申請 12 至 17 歲青少年施打疫苗的提議，以評估該疫苗是否會增加心肌炎風險，消息一出後莫德納股價下跌逾 2%。

莫德納 (MRNA-US) 周五收盤股價下跌 2.31% 至每股 324.21 美元。

知情人士表示，FDA 目前尚未確定青少年施打莫德納疫苗後，罹患心肌炎的風險是否會增加，不過該機構將會進一步審查數據，討論疫苗擴大施打範圍至青少年的可行性，最終決定可能要等上數周，實際結果出爐時間尚不清楚。莫德納與 FDA 代表對此並未置評。

十月初時，瑞典與丹麥擔憂莫德納疫苗副作用的影響，暫緩建議年輕族群接種該疫苗，並以輝瑞的疫苗作為替代方案，不久後冰島、芬蘭也跟進。

WSJ 報導指出，FDA 會推遲批准莫德納疫苗擴大施打原因，可能是受到北歐四國暫緩施打影響。

莫德納在美國已獲准用於 18 歲以上人群施打，而輝瑞 (PFE-US) 疫苗則獲准用於 16 歲以上人群接種，同時也取得 12 至 15 歲青少年施打的緊急使用授權 (EUA)。

有衛生專家表示，大多數接受 mRNA 疫苗的年輕男性中，有紀錄引起心肌炎的案例相當罕見，因感染新冠病毒罹患心肌炎的機率還較比較高。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，感染新冠病毒罹患心肌炎的風險是未感染者機率的 16 倍。