特斯拉為全美第一家汽車製造商 入榜兆美元俱樂部

電動車龍頭特斯拉週一 (25 日) 股價狂飆首破 1000 美元，締造歷史新猷，正式入榜兆美元俱樂部，成為美國第一家市值達到 1 兆美元的汽車製造商。

週一盤前傳出美國租車巨擘赫茲 (Hertz) 向特斯拉訂購了 10 萬台 Model 3 電動汽車，這筆交易將為特斯拉進帳 42 億美元，為特斯拉有史以來最大筆訂單。

週一赫茲傳重金購買特斯拉電動車，為特斯拉近期數週連漲的態勢增添柴火，加上華爾街分析師紛紛看多特斯拉後市，特斯拉週一盤前應聲大漲，開盤後其股價跳漲逾 7%，一路狂升，終場收紅 12.66%，報每股 1,024.86 美元，締造歷史新高紀錄，市值來到 1.01 兆美元。

特斯拉市值突破兆美元 (圖片：鉅亨)

這是繼蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 後，特斯拉是第六家達到此里程碑的美國企業，也是全美第一家汽車製造商達到此輝煌紀錄。

赫茲是全球最大的汽車租賃公司之一，在美國境內和其他國家 / 地區經營著大約 12000 個特許經營點。赫茲預計將於 2022 年底收到特斯拉車，運營世界上最大的電動汽車租賃車隊。

週一盤前傳出美國租車巨擘赫茲 (Hertz) 向特斯拉訂購了 10 萬台 Model 3 電動汽車 (圖片：AFP)

Wedbush 分析師 Dan Ives 稱：「特斯拉獲得如此大規模的訂單，作為即將到來的綠色浪潮的一部分，正在沖擊著美國汽車市場。」

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 目標價從每股 900 美元上調至 1200 美元，假設特斯拉到 2030 年將每年生產約 800 萬輛電動汽車，高於此前估計 (約 600 萬輛)。

汽車研調業者 JATO Dynamics 最新數據指出，特斯拉 Model 3 勇奪歐洲 9 月銷售冠軍，這是首款電動汽車首次稱霸歐洲車市，也是歐洲以外製造的汽車首次奪冠，顯示電動汽車革命達到新的里程碑。