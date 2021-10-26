Bloom Energy奪南韓SK集團45億美元氫燃料電池大單 股價激漲37%

氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 周一 (25 日) 與南韓 SK 集團簽訂價值 45 億美元氫燃料電池設備和服務，激勵股價飆漲 37.15%，創 15 個月以來最大漲幅。

Bloom Energy 表示，SK 集團旗下的 SK Ecoplant 同意將在三年內向該公司購買至少 500 MW 的系統電池，相當於未來三年此合約將能貢獻 45 億美元營收。Bloom Energy 2020 年年營收為 7.94 億美元。

此外，SK Ecoplant 還計劃進行約 5 億美元的股權投資、並有一人進入 Bloom Energy 董事會，代表擴大雙方的合作關係。兩家公司還同意將於美國、南韓建立氫創新中心。

新合作消息傳出後，Bloom Energy 周一股價飆漲 37.15% 至每股 27.69 美元，創下 2020 年 7 月中旬以來最大漲幅。

全球企業和政府都在尋求促進氫的應用，以替代發電廠、車輛和其他地方燃燒的化石燃料。儘管多數氫氣是由天然氣產生的，但也可透過再生能源的電解從水中產生。氫的燃燒不會產生溫室氣體，氫燃料電池能產生無碳電力。

SK 集團積極在新能源布局，今年一月便對 Bloom Energy 競爭對手 Plug Power (PLUG-US) 投資 16 億美元，並於本月宣布與該公司成立一家合資企業以在亞洲銷售電解槽，氫燃料補給站和燃料電池。