全球能源短缺發酵 亞洲轉往美國採買更多原油

交易員透露，能源危機之下，亞洲對美國原油需求攀高，中國等亞洲買家紛紛搶進 11 月交貨的美國油品，12 月需求也增加。

彭博報導，能源危機導致以布蘭特原油定價的各種油品價格水漲船高，亞洲買家如今搶購載運著美國原油的超級油輪。大多數買家鎖定的是不久前才跌到逾一年低點的美國等級油品，而中國政府最近放寬獨立煉油商的進口配額，也提高了買家採買美國這類油品的誘因。

ESAI Ebergy LLC 北美上游分析師 Elisabeth Murphy 說，倫敦布蘭特原油和紐約西德州中質原油 (WTI) 的價差巨大，將帶動更多美國原油出口。8 月迄今，WTI 價格比布蘭特低了至少每桶 3 美元，這種折價通常有利美國原油出口。

布蘭特和西德州原油價差 (白)，以及美國原油出口量。來源: Bloomberg

亞洲為了滿足冬季發電需求，加上道路用燃料需求普遍回升、貨運熱絡，正在尋求更多原油。同一時間，全球的化石燃料因供應短缺價格而上漲，尤其天然氣價格大漲之後，全球改用石油發電的需求更迫切。

布蘭特原油周五盤中一度突破每桶 85 美元，沙烏地阿拉伯能源部長、也是沙國王儲 Abdulaziz bin Salman 本周重申，石油輸出國組織和盟友 (OPEC+) 無意改變目前漸進增產的步調。

布蘭特原油周五上漲 86 美分或 1% 至每桶 84.86 美元，為近三年高點。本周共漲 3%，是連續第六周收高。

西德州原油期貨上漲 97 美分或 1.2%，報每桶 82.28 美元，為近七年高點，本周共漲 3.5%，連八周上揚。

ESAI 的 Murphy 預測，亞洲和歐洲今年冬季額外的原油需求約每日 70 萬桶。

她並預測，由於西德州價格低於布蘭特，美國 10 月原油每日出口量可能達到 310 萬至 320 萬桶，高於 9 月的 260 萬桶。

但由於美國也將進入冬季，美國煉油廠得和海外買家競爭庫存。今年稍早襲擊美國的艾達颶風，已使美國本地供應量減少 3000 萬桶，其中部分產量要等到明年才能恢復。

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