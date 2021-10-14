美元強勢 南韓、土耳其等能源進口國苦哈哈

美元近期因聯準會 (Fed) 將收緊貨幣政策而強勢上揚，墊高能源進口成本，這讓原本已經因油價高漲苦惱的南韓、土耳其等國家更吃不消。

許多新興市場貨幣最近都欲振乏力，土耳其里拉對美元周二報價比 8 月底低了 8%，韓元兌美元日前觸及 15 個月低點，南韓央行總裁李柱烈當天暗示，央行可能進場干預阻貶。

對南韓、土耳其和巴西這些仰賴進口能源的國家來說，本國貨幣貶值，代表進口成本增加。而對全球經濟來說，美元和油價高漲則是新的風險。

美元近期升勢由升息預期帶動，投資人預期通膨持續居高不下，將使 Fed 比預期更快升息，10 年期公債殖利率上周五一度攀升至 1.6%，為四個月高點。

目前美元對不同國家貨幣強弱各異。觀察亞洲貨幣從 8 月底至本周二表現，星元、泰銖兌美元貶值幅度介於 1% 至 3%，日圓摜破 113 日圓兌 1 美元，觸及 34 個月低點。

反觀俄羅斯、加拿大、澳洲這些原物料大國的貨幣，卻在這波能源危機中受益。

脆弱五國受關注

貨幣貶值會導致資金外流，並使美元計價債務的規模增加。國際貨幣基金 (IMF) 預估，巴西政府債務占國內生產毛額 (GDP) 比率為 90.6%。南非的債務比也達到 68.8%。

巴西、南非和印度、印尼、土耳其都被歸類為所謂的「脆弱五國」(fragile five)，意指他們的經濟成長高度仰賴外資，導致面對外部衝擊時格外脆弱。

此外，南非等國家還面臨中國經濟趨緩的風險，因中國是其最大出口國。

油價上漲甚至加快美元升值速度，部分原因可能是投資人尋求避險。追蹤大宗商品的 CRB 指數目前已漲到 6 年又 10 個月高點。

南韓升息也難阻擋貨幣貶值

能源進口國家如今陷入貨幣政策兩難。南韓央行 (BOK)8 月開啟亞洲經濟體升息第一槍，但卻未能阻止韓元繼續走軟，該央行擔心，韓元若繼續貶值，將導致進口物價上漲，經濟情勢惡化。

南韓央行 8 月升息迄今，未能止住韓元走貶。(圖: AFP)

油價上漲可能導致能源進口國的經常帳收支惡化，而後者會回過頭來導致這些國家的貨幣進一步被拋售。

IMF 預測，土耳其的經常帳逆差目前占 GDP 的 2.4%，泰國占 0.5%。這兩國的經濟都仰仗觀光業，正是受疫情打擊最重的產業之一。