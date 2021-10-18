油價還會瘋漲？交易員賭明年底前升至200美元

隨著布蘭特原油期貨升至每桶 85 美元，期權市場上，交易員仍然一面倒看多。這一現象表明，2021 年原油上漲熱潮可能還未結束。

押注美國 WTI 原油期貨價格最早將在 12 月，從當前 82 美元升至 100 美元以上，已經不算瘋狂。根據供應商 QuikStrike 數據，一些交易員甚至押注，布蘭特原油將在 2022 年 12 月達到每桶 200 美元的歷史新高。

周一 (18 日) 數據顯示，布蘭特原油期貨突破 85 美元關口，至 85.52 美元，創 3 年多以來的新高，而美國 WTI 原油期貨 10 月份已經累計上漲了 10%，今年累計漲幅達到 70%。

未來仍看漲的主要理由，在交易員押注，供應鏈中斷和區域短缺將繼續推高能源市場。

StoneX Group 能源交易主管 Mark Benigno 表示，已經很久沒有看到這樣瘋狂的押注，動能和趨勢都指向更高價格。

Benigno 指出，投機交易員在過去一年中，對油價的看法愈來愈激進。隨著大宗商品的漲勢加速，許多人逐步將油價與更高的價格掛鉤。

芝商所數據顯示，10 月份平均每天有 16.7 萬口 WTI 期權成交，這是自 2020 年 3 月以來最高。與此同時，QuikStrike 統計顯示，過去一周，押注 WTI 原油升至 95 美元或是 180 美元的看漲期權，最受投資者歡迎。

摩根大通分析師本月表示，他們預計到今年年底布蘭特原油的交易價格將達到每桶 84 美元。看漲情緒庫存減少以及寒冬預期，會推動價格上漲。然而，需求減弱可能會打壓價格。他們在報告中寫道，「原油基本面可能會讓這些炒作資金失望。」