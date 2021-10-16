〈能源盤後〉全球發電廠改用石油 WTI、Brent連8週收高 原油登上多年高點

週五 (15 日) 交易，原油期貨價格上漲至多年高點，WTI 原油和 Brent 原油連續 8 週收高，為最近月 Brent 原油期貨價格超過 20 多年來最長漲勢。

市場預期，在短缺的情況下，全球電力生產商將試圖使用石油代替天然氣和煤炭，這為價格提供了支撐。

與此同時，天然氣期貨回吐了週四漲幅後又多下跌了一些，周五收跌近 5%，令本週價格收低。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示：「亞洲和歐洲的煤炭和天然氣嚴重短缺，導致發電廠不得不選擇原油以取代天然氣，—這種模式至少 10 年沒有見過了。」

「天然氣是全球發電廠首選燃料，這本是定局，但現在徹底逆轉了。目前的趨勢太驚人，所以 能源分析師甚至停止對使用原油發電的可能性建立模型，我們還在這場能源危機之中。」

「發電廠對石油的需求提升，進一步擠壓了本已緊繃的石油供應狀況。」Raj 說。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 97 美分或近 1.2%，收每桶 82.28 美元，為最近月契約自 2014 年 10 月 21 日以來最高收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 86 美分或 1%，收每桶 84.86 美元，盤中高點超過 85 美元，創 2018 年 10 月 9 日以來最高收盤價。

Brent 原油本週上漲 3%，連續第八週上漲，為 1999 年 4 月 30 日止的當週以降最長期漲勢。

WTI 原油本週上漲 3.7%，連續第八週上漲，為 2004 年 8 月 20 日止的當週以降最長期漲勢。

Velandera Energy Partners 預期下個月原油價格將測試 90 美元水準或更高。「只要歐洲和亞洲持續處於煤炭和天然氣短缺的狀況，原油價格就只能上漲。」Raj 說。

「即使油價攀升至 100 美元以上，原油還是比天然氣經濟實惠，所以對油價構成上行壓力。」Raj 說。

國際能源署 (IEA) 昨日指出，在天然氣、液態天然氣 (LNG) 和煤炭供應短缺的情況下，發電商「大規模」轉向原油，令週四原油價格飆漲，但因 EIA 報告顯示，美國原油庫存連續第三週上升，，且上升程度為 3 月以來最大，收盤價格自盤中高點下滑。

貝克休斯週五數據顯示，本週美國活躍石油鑽井平台數量增加 12 座至 445 座，為連續第六週攀升，表明美國石油產量將增加。

其它能源商品交易

11 月交割的汽油期貨價格上漲 2.1% ，收近每加侖 2.486 美元，本週上漲 5.1%。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 2.574 美元，本週上漲 4%。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告指出，「即使石油產量在未來幾個月內按計畫進一步增加，但第四季石油市場的供應仍短缺約 100 萬桶 / 日。」

11 月交割的天然氣期貨價格大跌 4.9% ，收每百萬 Btu 5.41 美元，本週收低 2.8%。週四該期貨價格收高 1.7%。

「冬季溫度較暖，或 LNG 運輸放寬等下行因素可能會緩解天然氣短缺的情況，從而緩解整個能源範圍。」

「我們認為，亞洲和歐洲的天然氣價格飆升是暫時的，在冬季需求和 LNG 運輸線重建之後，將會緩解。」Raj 說。