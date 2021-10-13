能源價格急漲 恐將威脅全球經濟復甦

據報導，能源價格在近期持續飆升，對全球經濟復甦造成衝擊。有分析師認為，儘管目前的情況還不會導致經濟衰退，但是物價的飆升，可能會打壓消費者支出。

報導指出，今年迄今為止，油價大漲 65% 以上，而天然氣價格自 1 月份以來已上漲了超過 112%。美國消費者明顯感受到物價的飆升，根據 AAA 的數據，自去年 10 月以來，美國汽油價格已經上漲了約 1.10 美元 / 加侖，如今，無鉛汽油價格達到 3.27 美元 / 加侖。

花旗集團預估，能源價格的飛漲可能導致今年第四季歐洲天然氣平均價格達到每百萬英熱單位 30 美元，亞洲地區則超過 32 美元。花旗能源分析師也表示，如果今年冬天非常寒冷，甚至可能會飆升至每百萬英熱單位 100 美元，相當於石油每桶 580 美元。

Bernstein 能源分析師針對過去能源價格大幅上漲時期進行了研究，他發現，若是能源成本達到全球 GDP 占比 7% 的時候，經常就會發生衰退。此外，當能源成本維持在該水準超過一年的時間時，民眾可支配收入受到擠壓，經濟衰退的可能性就會上升。

不過，Bernstein 也表示，今年迄今為止，能源成本仍然佔 GDP 的 5.2%，儘管創下近 10 年來新高，但是還不到危險的水平。

能源價格不斷走揚，對於通膨前景產生一定的影響力。能源價格要傳導至整體經濟會出現一定的延遲性，短期高油價不一定會立即反應在物價上，但油價如果長期上漲必然引發全面的物價走揚。

若通膨情況持續下去，將使得原本聯準會官員的「暫時通膨」認知被推翻，緊接著恐讓聯準會的緊縮貨幣政策較原本更激進。