〈紐約匯市〉風險偏好回升 美元周線收黑 終止連五周漲勢

美元兌一籃子貨幣周五（15 日）小幅走低，周線收黑，終止連五周的漲勢，主因是全球風險偏好回升，降低對美元的避險需求。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數（DXY）下跌 0.106% 至 93.941，先前曾觸及 94.563，為去年 9 月以來最高，改寫 10 月初創下的一年高點。周線下跌約 0.19%。

全球股市本周回升，原因是美國企業財報表現亮麗，對經濟停滯性通膨的擔憂有所緩解。

此外，美國 9 月零售銷售意外強勁，月增 0.7%，優於預期的月減 0.2%，提振市場情緒。零售銷售增加有一部分得益於物價上漲。

BK Asset Management 投顧分析師 Boris Schlossberg 表示，目前風險偏好仍然非常非常強勁，有助扶植歐元與澳幣等貝塔係數較高的貨幣，因為市場情緒感覺相當正面。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，市場預料美國聯準會（Fed）升息步調可能比預期快，帶動美元大幅走強，但這種看法或許誇大了，美元目前正在盤整。

Forex 表示，下周將有助釐清美元是否只是小幅盤整，或是進入大幅修正的前奏。

自 9 月初以來，美元兌主要貨幣已回升，因為經濟改善以及能源價格飆漲，市場預料央行緊縮貨幣政策的速度將比預期快。

Fed 本周公布的 9 月會議紀要證實，幾乎肯定會在今年開始實施縮減購債，雖然 Fed 官員們在通膨與應對措施仍存有歧見。目前市場預測，Fed 在明年 7 月前升息一碼（25 個基點）的可能性為五成。

英鎊兌美元升值 0.57% 至 1.3765 美元，為 9 月 17 日以來最高水準，歐元兌美元貶值 0.03% 至 1.1595 美元，周四觸及 1.1624 美元，為 9 月 4 日以來首見。

對風險敏感的澳幣升值 0.02% 至 0.7417 美元，盤中稍早曾攀升至 0.7439 美元。紐元兌美元升值 0.54% 至 0.7068 美元，延續周四 1% 的漲勢。

日圓受到包括亞洲市場在內的風險情緒回升影響，貶值幅度最大，貶至 1 美元兌 144.46 日圓，創 2018 年以來最低水準。美元兌日圓升值 0.53% 至 114.28 日圓。

加密貨幣方面，因為比特幣期貨 ETF 有望獲美國監管機構批准，比特幣價格大漲，6 個月以來首次漲破 6 萬美元，距離其歷史高價不遠。

至周六（16 日）台灣時間約 6:00 價格：