美國首檔比特幣期貨ETF將問世？SEC推文引幣圈熱議

美國證券交易委會（SEC）周四（14 日）一則推文引起幣圈熱烈討論，投資人認為推文透露 SEC 即將為美國首檔比特幣相關 ETF 開綠燈放行。

SEC 在投資人推廣教育處（Office of Investor Education and Advocacy）的推文寫著：「在投資比特幣相關 ETF 前，請務必仔細權衡利弊。」並在下方附上 SEC 在六月發出警惕比特幣投資人的公告。

SEC 的推文引起幣圈熱烈討論。(圖片來源：擷取自 SEC 推特)

儘管 SEC 推文中完全沒有提到開放比特幣 ETF 的消息，但幣圈人士推敲 SEC 的用意可能是放行比特幣 ETF 前的預告，隨後 SEC 推文湧入上千則留言且瘋狂轉傳，網友也紛紛拋出各種解讀。

有網友表示，SEC 推文明顯表示不反對首檔比特幣 ETF，認為好事近了，不過也有另一派網友說，SEC 若放行比特幣 ETF，美國經濟恐怕將再次面臨崩潰。

財經網站 Forexlive 分析師表示，SEC 推文連接的是六月公告，不是最新的消息，有可能只是一般提醒，因為幣圈投資人太在意發行消息，因此過度解讀 SEC 的推文。

SEC 到目前為止尚未批准任何與比特幣相關的金融衍生商品，不過 SEC 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 曾暗示可以接受追蹤比特幣期貨的 ETF。

彭博情報分析師 Eric Balchunas 表示，過去一周「女股神」伍德旗下的方舟投資、以及加密貨幣借貸平台 BlockFi，都已經具名申請比特幣期貨 ETF。

ETF 發行機構 Alpha Architect 周三向 SEC 提交比特幣期貨 ETF 申請文件，名稱為「ARK 21Shares Bitcoin Futures Strategy ETF」，已分配交易代號「ARKA」。

Valkyrie Investments 同日也更新比特幣期貨 ETF 申請書，分配代號為「BTF」，通常分配代號就是即將上市的跡象。

截稿前，比特幣價格報 57,033.9 美元，24 小時內下跌 0.39%。