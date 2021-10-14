全球第二大鋅業者減產近5成 鋅價飆3年新高 這台廠受惠

歐洲、中國搶購天然氣引發價格飆漲，導致電價上揚，全球第二大精煉鋅生產商 Nyrstar 受成本激增影響，歐洲三座鋅冶煉廠產量減少近 5 成，影響全球 2.5% 供給，周四 (14 日) 上海、倫敦鋅價紛紛創逾 3 年新高；在鋅價持續飆漲下，台廠鋼聯 (6581-TW) 受惠利差擴大，獲利空間將顯著拉升，成為鋅價大漲最大受惠。

Nyrstar 表示，歐洲電力業者原物料成本負擔開始轉嫁到工業、國內客戶身上，意味著工廠滿載已不再符合經濟效益。為保護能源密集型產業與非歐盟業者的競爭力，歐洲國家會補償能源密集型廠商的間接成本。

然而，Nyrstar 指出，這樣的補貼會因國家有所不同，使得該公司荷蘭、比利時、法國廠房處於競爭劣勢，加劇極端能源價格對產能造成的影響。外資大摩表示，Nyrstar 宣布減產的三家廠房，總鋅年產量約 69 萬噸。

上海期交所滬鋅主力周四截稿前飆漲 7.98% 至每噸人民幣 25700 元，倫敦鋅價也大漲 6.3% 至每噸 3615.9 美元，紛紛創下 2018 年以來新高。

受亞洲和歐洲電力短缺影響，近幾周歐洲、中國電價已飆至歷史高點，CRU 分析師 Dina Yu 表示，過去幾個月中國鋅冶煉廠已多次減產，今年預估鋅產量已年初預測值下調 8 萬噸。