現代汽車擬自行開發晶片 減少對晶片製造商依賴

現代汽車全球營運長周三 (13 日) 表示，現代汽車希望開發自己的晶片，以減少對晶片製造商的依賴。

去年疫情爆發使筆電等電子產品需求激增，導致全球半導體短缺，造成全球部分汽車生產線關閉，現代汽車也部分工廠也暫時停工，但營運長 Jose Munoz 表示，8、9 月是汽車業最艱難的月份，如今晶片短缺最糟糕的時期已經過去。

Munoz 說：「半導體業的反應非常非常快，英特爾正在投入大量資金來擴大產能。對於我們而言，我們希望能夠內部開發自己的晶片，以便未來面對這種潛在情況時，能降低一些依賴程度。」

Munoz 表示，晶片開發需要大量的投資和時間，未來零件子公司現代摩比斯 (Hyundai Mobis) 將在該內部發展計畫中發揮關鍵作用。

至於汽車供應狀況，Munoz 表示，現代汽車目標在第四季按照原有計畫交車，並抵消明年部分生產虧損。

與豐田、特斯拉 (TSLA-US) 相同， 現代汽車是晶片短缺中少數全球銷售量仍增加的汽車製造商之一。Munoz 說，疫情期間由於看到亞洲市場復甦比預期更強勁，因此當時決定不刪減訂單。

此外，該公司有望在 2022 年在美國生產電動車，並正在研究加強阿拉巴馬州的廠房和提高產能，但這筆規模 74 億美元投資案的時間和細節，將取決於美國國會是否通過基建案。

另外，Munoz 還敦促美國政府仍需要向非美國汽車工會的汽車業提供 4500 美元的補貼優惠。除了現代汽車外，特斯拉和豐田汽車等外國汽車製造商都沒有加入工會。