福斯加入特斯拉遊說陣營 呼籲印度調降電動車關稅

週二 (9 日) 福斯集團加入特斯拉的遊說陣營，呼籲印度政府調降電動汽車進口關稅。

Skoda Auto Volkswagen 印度公司總經理 Gurpratap Boparai 受訪稱，即使將電動汽車的關稅從目前高達 100% 的水平降至 25%，也不會對印度企業構成巨大威脅，但將有助於推動投資。

Gurpratap Boparai 認為，電動汽車市場必須足夠大，才能吸引投資，故不應該設關稅壁壘，福斯集團正探索其福斯和 Skoda 品牌為印度生產的電動汽車，但需要看到較低的進口關稅、穩定稅收政策和長期激勵措施，才能冒險一試，充電基礎設施的發展也將影響其決策。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 7 月底曾表示，希望印度能夠至少暫時減免電動車的關稅，這將擴大特斯拉在印度建廠的可能性。

特斯拉執行長馬斯克希望印度能夠至少暫時減免電動車的關稅 (圖片：AFP)

雖然大多數汽車的售價都在 2 萬美元以下，但印度是全球第 5 大汽車市場，全年銷量約 300 萬輛。

印度總理莫迪承諾補貼支持電動汽車產業，在馬斯克遊說降關稅的消息傳出後，印度消息人士近期透露，印度政府傳出正考慮大砍電動車進口關稅，目前正在討論將電動汽車進口稅率降至 40%。

Gurpratap Boparai 預計，由於電動汽車價格高昂且缺乏當地充電樁等基礎設施，與歐洲和中國相比，推動綠能車的進程會滯後。

截稿前，週二美股早盤，特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.19%，暫報每股 705.27 美元。福斯 ADR (VWAPY-US) 上漲 0.06%，暫報每股 24.10 美元。