時序邁入秋冬！英國能源危機急劇升級

週二 (21 日) 《彭博社》報導，能源危機的急劇升級，許多小型英國天然氣和電力供應商相繼宣布停止接受新業務。

英國 Igloo、Green、Ampower、NEO 和 Utilita 等電力供應商正苦苦掙扎，相繼於官網上發布通知停止接受新客戶。

Igloo 執行長 Matt Clemow 發布聲明，本公司與一些競爭對手一樣決定暫時暫停促銷活動，鑒於前所未有的價格，本公司決定讓團隊專注於現有的客戶。

英國政府週二緊急與小型獨立能源供應商舉行會議，會後還要求這五家小公司向政府支付逾限繳納之稅款。

一連串的企業倒閉潮放大能源危機對經濟的破壞，從化肥製造、食品加工等產業已陷入混亂，促使英國政府進行干預。

英國能源監管機構宣布提高能源價格上限，為今年年內第二次上調，但仍無法真正的解決問題。

上月電力供應商 Hub Energy 宣布退出市場，Pfp Energy 和 Moneyplus Energy 則將客戶轉移到一家新的供應商。

50 多家英國中小型獨立能源供應商約為英國市占率 30%，隨著天然氣和電力價格飆升，這些以低價吸引客戶的小型供應商因應能力有限，最終可能虧本出售，造成進一步損失。

Energy Contract 董事總經理 Niall Trimble 表示：很多規模較小的企業可能會被收購。如果供應商計畫以 50 便士購買天然氣，而實際價格是 150 便士，這對其財務狀況是一個巨大的打擊。

英國商務大臣庫瓦騰 (Kwasi Kwarteng) 警告，隨著危機加深，未來幾天將充滿挑戰，英國政府正在考慮透過向這些公司提供貸款，來支援將破產的能源供應商客戶轉移到其他供應商。

在未來幾個月內，越來越多的能源零售商將破產的風險越來越大，促使數十萬英國家庭凜冬來臨之際，將陷入取暖和照明的供應來源不確定性。

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