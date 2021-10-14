〈台幣〉反彈力道輸韓元 升4.2分收28.103元

台北股匯今 (14) 日同步走揚，新台幣兌美元匯率強勢反彈，一度升破 28.1 元，最高來到 28.06 元，但外資有賣有買，出口商拋匯意願也不高，終場收在 28.103 元，升值 4.2 分，升幅輸韓元等主要亞幣，台北及元太外匯市場總成交值略增至 13.615 億美元。

美元指數從 1 年高點回落，跌破 94 關卡，新台幣匯價止跌回升，以 28.08 元開盤後，一度來到 28.06 元，升值 8.5 分，邁向 28 元整數關卡，但外資午後偏向匯出，台幣升幅逐漸收斂。

新台幣兌美元終場以 28.103 元作收，升值 4.2 分，台北外匯市場成交值 10.13 億美元，元太外匯市場成交值 3.485 億美元，合計 13.615 億美元。

美國科技股走揚，激勵台股回神一度站上 16500 點關卡，但買盤追價力道有限，終場指數上漲 39 點，收在 16387 點，5 日線得而復失，外資終止連 3 賣，回頭買超 34.27 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.49%，韓元強升 0.59%，歐元勁揚 0.49%，新加坡幣升值 0.39%，日圓升 0.19%，新台幣升 0.15%，人民幣升 0.13%。