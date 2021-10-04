中國限電衝擊 油價挑戰80大關

一週回顧及表現

成熟市場

1. 儘管美國 9 月份 ISM 製造業指數升至 61.1 優於預期，然而全球對供應鏈受阻、能源價格升高和中國限電，可能帶來通膨上漲產生擔憂，加上美國債務期限仍爭擾不休，美股由科技、醫療股領跌，單週下跌 2.2%；

2. 歐洲方面，德國聯邦議會選舉結果由社會民主黨勝出，然而未來的聯合政府可能會有較多拉鋸，替德國政壇帶來不確定性，此外，能源價格走高，對歐企產生壓力，英國甚至傳出有將近 3 成加油站部分油料出現短缺，歐股下跌 3.0%。

新興市場

1. 中國施行能耗雙控，衝擊全球供應鏈，9 月份製造業採購經理人指數跌破榮枯線，但非製造業則大幅優於預期，由前期的 47.5 升至 53.2，因此在消費類股的帶動下，股市持平；

2. 儘管在消費券的期待下，台灣觀光類股悄悄上漲，但台股遭外資賣超，其中航運、造紙等類股出現大幅下跌，台股單週下跌 4.0%。

債券市場

1. 在聯準會釋出勞動市場樂觀的態度後，美國 10 年期公債殖利率一度走高至 1.53%，全球政府公債下跌 0.5%；

2. 隨著全球股市下跌，全球高收益債和新興市場債利差擴張，全球高收益債券下跌 0.6%，新興市場債則下跌 1.1%。

原物料、匯率

1. 聯準會未來的政策方向推升美元指數走強，美元指數維持強勢，單週上漲 0.8%，對通膨的擔憂再起，金價單週小幅上漲 0.6%；

2. OPEC 發表世界石油展望，對全球原油需求仍較保守，儘管認為產油國應該加大供給，但先前幾年投資不足限制目前產能，油價持續上漲 2.4%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/10/4（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/10/1）

資料來源: Bloomberg，2021/10/4（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/10/1）

三大市場關鍵事件及分析

1. 美國債務上限與政府關門只是假議題

從過往 14 次美國政府關門經驗來看，政府關門對美國股市影響不大，且若美國政府願意，也仍有龐大政府債務貨幣化的空間，政府關門只會是股市短期波動的雜音，而非長期主旋律。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，2021/9/30。

2. 煤價大漲，中國陷限電危機

中國 8 月發電量較去年增加 16.4%，用電量增加 19.8%，主要增加來源並非工業用電，反而是家庭用電量增加最多。今年以來煤價漲幅高達 160%，對以火力發電為主的中國是一大壞消息。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2021/9/30。

3. 日本新任首相出爐，未來政策怎麼走？

前外相岸田文雄出任日本新任首相，民眾疫苗施打加快降低疫情壓力，未來預測將維持刺激的經濟政策，同時強化美澳印關係，然而新首相的民意基礎較低，任期是否穩定將成較大不確定性。

資料來源：Bloomberg、日經，「鉅亨買基金」整理，2021/10/1。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/9/30。

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上 下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及 由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00