關注FOMC會議四大重點 慎防波動加劇

本篇重點： 9 月 FOMC 會議結果出爐，重點一次看！ 無論如何，資金逐漸趨緊的局面終要面對，波動增加的環境下如何投資？

今年以來，市場有如驚弓之鳥般，隨著各式消息起舞。投資人尤其關注聯準會（Fed）何時宣布縮減購債計畫（Taper）？資金派對是否會提早結束？

市場屏息的 9 月 Fed 利率決策會議結果出爐，會後決定利率政策按兵不動，並維持每月購債規模，直到經濟達到「最大程度就業，以及通膨升至 2%，並可能溫和地維持超過 2% 一段時間」。本次會議，到底透露出什麼重點？

重點一、Taper 箭在弦上：投資人關注的縮減購債議題，可能「很快」來臨！雖然 Fed 沒有表示明確的時間點及縮減計畫，但主席鮑爾會後記者會上透露，如果經濟進展大致如預期，很可能在 11 月開始啟動，並於 2022 年中結束。鮑爾強調，Fed 正等待 10 月初發布的 9 月非農就業報告，且不需要看到一份令人驚豔或超級強勁的數據，只要大致符合預期就可能開始。

重點二、升息預期可能提前：根據 9 月最新利率點陣圖顯示，18 位官員中有 9 位預期將在 2022 年底前升息，比 6 月公布時增加 2 位，顯示升息可能會比預期提前。

重點三、經濟緩步增長 就業持續復甦：本次會議下修 2021 年 GDP 成長率預測，從 6 月份的預測值 7%，大幅修正為 5.9%。而明後兩年則分別為 2022 年的 3.3% 上調至 3.8%，以及 2023 年的 2.4% 上調至 2.5%。

失業率部分，2021 年失業率預測為 4.8%，高於 6 月時預估的 4.5%，但 2022 年及 2023 年失業率則維持先前預期的 3.8% 及 3.5%。由於 3.8% 的失業率已接近充分就業門檻，代表就業市場穩步復甦。

重點四、調升通膨預期：通膨預期方面，觀察核心 PCE 通膨率 (core PCE inflation)，相較於 6 月預估，2021 年核心 PCE 通膨率由 3% 上調為 3.7%，而 2022 年、2023 年也分別調整至 2.3%、2.2%。(資料來源：Federal Open Market Committee，貝萊德整理；2021 年 9 月 22 日)

Fed 縮減購債看來已是箭在弦上，對此，美國聯準會主席鮑爾表示，聯準會可能於 11 月初執行縮減量化寬鬆政策內容，並於 2022 年年中完成。而啟動升息的時間點，研判可能落在 2023 年。因此，從今年第四季開始，美國公債殖利率市場的波動度可能會明顯上升，未來一到兩年間，大家面對的很可能是利率持平或是利率上升的環境，對債券投資人而言，須留意相關的利率風險。

其實，Fed 若決定縮減購債，正意味著美國經濟復甦穩健無虞，且短期內，資金還是維持寬鬆無虞。依據歷史經驗，面對這樣的環境，有利風險資產的表現。投資人與其終日揣測擔憂 Fed 的 Taper 時程或規模，不如重新檢視手中資產配置狀況，以低波動策略，鞏固核心資產，以免隨著市場情緒起舞。投資人可聚焦兩大方向，來兼顧風險及機會：

方向一：核心配置納入「投資架構不受限」 展現靈活彈性

有別於固定股債比重的平衡型基金，貝萊德環球資產配置基金投資策略不受任何框架限制，適合投資人納入核心投資組合配置。

從下圖觀察此檔基金近期配置，可發現基金團隊大幅拉高現金比重以代替債券作為避險部位。由於殖利率處於歷史低位，持有現金成本並不高；增加現金比重可望有效抵抗波動，且能快速應對市場震盪出現的機會。

在股票配置方面：看好主要經濟體持續復甦、歐洲可望跟上美國腳步，重點配置於美國、歐洲等成熟市場股票。

固定收益方面：降低整體債券部位，主要配置以非美國主權債，並大幅降低整體投資組合的存續期間，以規避利率上升風險。

方向 2：大數據選股 股票型基金可望兼顧低波動及收益機會

根據歷史經驗，在經濟復甦、資金趨緊的環境下，有利股票資產表現。只不過，在震盪加劇的環境下持有股票型基金，卻也考驗投資人對於資產波動時的承受能力。而採取「較低波動」管理機制的貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)，則是不錯的選擇之一。

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)，是由全球聞名的量化投資專家之一的「貝萊德系統化主動股票團隊」操刀，經由研究人員根據數據建立量化模型，利用系統化的選股機制，同時滿足較低波動及較高收益機會的投資目標。透過量化系統分析，每日可審視超過 15,000 檔股票的海量資訊，並以大數據資料搭配投資訊號，從中選擇基本面優良且能持續發放股利的企業；再透過系統模擬，考量風險、報酬、收益、波動度等面向，以降低整體投資組合波動度；最後精選兩百餘檔股票，建立整體投資組合。更重要的是，每日系統均會對個股進行分析及排名，隨市況進行動態調整。

不僅於此，在面對未來資金可能逐漸趨緊的環境下，過往投資人偏好的收益型資產，可能面臨於較大的利率風險。本基金除了股息之外，也利用選擇權操作，透過權利金收入提高收益機會，應能提供投資人在面臨利率可能走升的環境下，較能抵抗風險的收益組合。

Delta 病毒蔓延能否受控？聯準會縮減購債會何時啟動？目前沒有人能給出準確答案，但可想而知的是，若經濟持續復甦，聯準會啟動縮減購債的那一天總是會來，與其隨著市場消息起舞，不如以較低波動策略的環球配置做好準備。無論是投資架構靈活不受限的多元資產配置—貝萊德環球資產配置基金，或是以大數據系統化操盤，能以較低波動兼顧成長及收益的純股票型基金—貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)，都是投資人在面對風險與機會並存的市況，核心配置的好選擇。

鉅亨精選基金：

>> 貝萊德環球資源配置基金

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)

基金投資涉及一定程度之風險，建議投資人應一併審視自己的風險承受度及投資目的，再選擇最適合的投資標的。

股票入息基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。基金投資全球股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

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