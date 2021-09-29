葉倫警告美10/18前達債務上限 恐危害美元地位 引爆金融危機

週二 (28 日) 美國財政部長葉倫再度發出警告，除非國會暫停或提高債務上限，否則聯邦政府可能將於 10 月 18 日用罄手頭資金，導致「歷史性的金融危機。」

自 1960 年代以來，美國已調高債務上限約 80 多次，美國舉債上限將在 9 月 30 日到期，美國財政部長葉倫多次呼籲國會提高舉債上限，她還曾致電參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 尋求支持，但遭到麥康奈爾回絕。

週一參議院以 48 票贊成、50 票反對 (未達 60 票) 未能通過民主黨提出暫停舉債上限和短期撥款的法案，美國聯邦參議院民主黨領袖舒默抨擊共和黨不願配合通過預算法案。

葉倫週二出席參議院銀行委員會表示：「人民幣要與美元相匹敵還有很長的路要走，但未能提高美國債務上限可能會損害美元的地位。」

葉倫稱，國會必須迅速解決債務上限問題。如果不這樣，這將導致美國有史以來第一次違約，並對美國經濟造成嚴重後果，美國信心和信用將受到損害，美國可能會面臨金融危機和經濟衰退

參院作證前，葉倫致函眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 說，國會只有不到三週的時間來解決迫在眉睫的債務上限問題，以避免經濟災難，如果國會不在 10 月 18 日採取行動，財政部可能會用盡其非常措施。

美國以前從未發生過債務違約，大多數經濟學家表示，這種違約將帶來金融災難，在利率飆升的情況下，可能引發大規模市場拋售和經濟下滑。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週一表示，該投行已開始為美國達到債務上限的可能性做準備，但補充道，他預計國會會找到解決方案以避免可能的災難性事件。