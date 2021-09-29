亞馬遜新品發表會登場 狗狗機器人Astro超吸睛

亞馬遜 (AMZN-US) 周二（28 日）發表一系列新品，以名為 Astro 的狗狗機器人最吸睛，一手包辦保全、打掃等工作，亞馬遜並與迪士尼達成協議，將新款語音助理運用在度假酒店的每間房裡，讓 Alexa 在消費者生活中占有重要地位。
Astro 不僅能擔任看家保全、還會打掃房子、也可以播放音樂、電視節目，以及提醒用戶代辦事項等功能，目前只有受邀才能購買，受邀價格為 999.99 美元，一般售價為 1,499.99 美元。
Astro 外觀類似一台吸塵器，機體上方的直立旋轉螢幕，螢幕內有兩個圓圈模擬眼睛，以移動速度每秒約 1 公尺，配有內置鏡頭有助環境地圖繪製與導航，並可接受語音指令，此外還配有一個潛望鏡以擴大視野。
亞馬遜設備與服務主管 Dave Limp 表示，客戶不只是想要個帶輪子的語音助理 Alexa，因此賦予 Astro 獨特個性。
以下為亞馬遜在發表會上公布的其他新品：
新語音助理「Hey，Disney」
「嘿，迪士尼」（Hey Disney）是亞馬遜推出的一款新型語音助理，將迪士尼人物語音整合進自家 Alexa 語音助理中，用戶可以透過語音跟不同的迪士尼角色互動聊天、講笑話等。
在迪士尼度假酒店每個房間都將配有「嘿，迪士尼」語音助理的智慧螢幕，此外，亞馬遜還推出米老鼠外觀造型的智慧螢幕 Echo 的展台，售價 24.99 美元。
Amazon Smart Thermostat
亞馬遜在新品發表會上推出一款與漢威聯合 (HON-US) 合作的人工智慧恆溫控制器「Amazon Smart Thermostat」，售價 59.99 美元，僅有 Google 人工智慧恆溫控制器 Nest 的一半，較勁意味濃厚。
Echo Show 15
新一代智慧螢幕 Echo Show 15，該裝置螢幕 15.6 吋屬歷來最大，可以控制居家設備、也可以播放音樂與影片，還能當作數位便利貼紀錄代辦事項，售價 249.99 美元，將於今年稍晚時候推出。
Halo View
Halo View 是亞馬遜新推出的健康手環，有別於舊款配有顯示螢幕，手帶可以隨意更新，並且購買還附贈一年的線上服務包含 Halo Fitness 和 Halo Nutrition，其中 Halo Fitness 是線上健身服務，提供數百種專業訓練指導，顯然有意與 Google 的 Fitbit 與蘋果手錶競爭。
而 Halo Nutrition 是依據用戶量身訂做個人化飲食計畫，在決定好食譜後，可直接將材料加入 Alexa 的購物清單。Halo Fitness 會在今年晚些時候開放，而 Halo Nutrition 則要等到 2022 年 1 月。
Amazon Glow
Amazon Glow 是亞馬遜針對兒童推出的新產品，有 8 吋大的螢幕以及一個投影機，可以在前方投影出 19 吋大的互動空間，讓兒童在投影空間互動時，家長也能在一邊觀看協助，此外該設備還設有隱私快門，可以隨時關閉相機，售價 249 美元，需透過邀請才能訂購。
Always Home Cam
Always Home Cam 是亞馬遜推出的無人機，只限室內使用，能在用戶外出時監控家中環境，配有高畫質攝影機，可根據預設路徑飛往指定位置，並將沿途內容同步傳輸置使用者手機，任務完成後會自動飛回方形專屬基座，且只有在飛行時才會攝影，售價 249.99 美元，目前只有受邀者才能訂購。