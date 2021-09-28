涉炒股爭議 Fed兩官員同日相繼宣布提前退休

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 和波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 周一 (27 日) 相繼宣布退休，兩人最近都因為去年頻繁進出股市、陷入涉嫌炒股風波，消費者團體則繼續施壓聯準會 (Fed) 主席鮑爾實施更嚴格的道則準則。

64 歲的卡普蘭透過聲明表示，將在 10 月 8 日正式退休，並表示他個人的財務揭露資訊，可能分散 Fed 執行這項重要工作的注意力。

繼羅森格倫後，卡普蘭也宣布離職。圖: AFP

數小時前，同樣 64 歲的羅森格倫則以健康因素為由，提早九個月於 9 月 30 日退休。根據聲明，羅森格倫長期有腎臟問題，已經符合腎臟移植資格。

大部分聯準銀行總裁必須在 65 歲退休， 卡普蘭和羅森格倫原本都預定明年 6 月退休，不過兩人最近捲入炒股爭議，面臨下台壓力。

根據公開披露的聯準銀行總裁財務資料，卡普蘭持有蘋果、Alphabet 等權值股，並且有多筆價值超過 100 萬美元的交易，羅森格倫則持有四家房地產投資信託基金的持股，並多次買賣，也持有金額數萬至數十萬美元的輝瑞、雪佛龍、AT&T 股票。

智庫：應下令 Fed 所有人揭露疫情期間的金融交易

兩人的交易並未違反 Fed 內部迴避利益衝突的準則，但由於美股去年大漲和寬鬆貨幣 (QE) 政策有關，因此資料曝光後招致外界批評，之後鮑爾下令審查官員持股與交易行為的道德規則。

鮑爾預定周二出席參議院聽證會，面對監管銀行的諸位委員詰問。此外，鮑爾正面臨能否連任的考驗，一些批評者認為他在金融監管和氣候變遷方面做得不夠，總統拜登預料秋天決議是否提名這位共和黨人連任。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周一表示支持審視道德準則，希望藉此保有公眾信任。

金融監管智庫「Better Markets」呼籲 Fed 採取更嚴格的道德準則，光是辭職遠遠不足以化解疑慮，鮑爾應該要求 Fed 每個人披露疫情期間的金融市場交易。