成長股走低 特斯拉竟能挺住？市場押注Q3交車數據

高科技電動車市場快速成長，但特斯拉 (TSLA-US) 週一 (27 日) 股價表現卻不像這領域的領導者，反而更像傳統車廠，隨著殖利率上升而股價上漲，而非像科技股那樣下滑，原因可能是投資者預期特斯拉第三季交付數據強勁。

10 年期公債殖利率週一自 1.45% 升至 1.48%。公債殖利率的上升對估值很高的科技股很關鍵，因為公債殖利率上升會降低這類公司未來預期產生的利潤的當前價值。因此，殖利率上升往往會挫傷科技股估值，進而影響廣泛市場。

科技股加權的納斯達克綜合指數下跌約 0.5%，但包含大量傳統經濟股的道指上漲約 0.2%， S&P 500 則下跌約 0.28%。

與道指一樣，汽車股在殖利率上升時表現良好，通用汽車 (GM-US) 和福特 (F-US) 等公司如今擁有大量現金流，是價值導向型投資者的最愛。通用週一上漲約 1.9%，而福特上漲約 2.8%。

這些股價表現均合理且均符合歷史模式。但唯一奇怪的是特斯拉股價卻和通用、福特等傳統車廠一起走漲，週一收高 2.19% 至 791.36 美元，為 2 月 17 日以降最高收盤價，當日收在 798.15 美元。

特斯拉沒有像傳統車廠那樣被估值，殖利率上升時，其股價通常會陷入掙扎，以 2022 年預期收益估計，特斯拉本益比約 100，但福特和通用的本益比只有個位數。

回溯 2 月，當時利率上升時，特斯拉當月股價下跌約 15%，同期福特上升 11%，而通用上升 1%。

週一特斯拉的股價走勢不太可能表示投資者認為特斯拉股價應該用傳統車廠方式估值，其中必定有其他因素，而最有可能的是，特斯拉投資者正預期第三季交付數據強勁。

該數據將於 10 月初公布，可能本週就會出爐。分析師預期第三季交付約 22.1 萬輛車，較第二季交付約 20.1 萬輛車的成績更提高一些。

特斯拉每一季似乎都會締造交付紀錄，該公司的目標是在可預見的未來，平均讓交付量每年增加 50% 以上。