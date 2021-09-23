傳特斯拉新超級工廠落腳加州 量產巨型儲能系統

加州拉斯羅普市市長周三 (22 日) 在臉書發文表示，特斯拉 (TSLA-US) 將於拉斯羅普設立新的超級工廠，主要將生產巨型儲能系統 (Megapacks)。

拉斯羅普市長 Sonny Dhaliwal 說：「拉斯羅普市對成為特斯拉新超級工廠家鄉感到自豪，綠色能源的未來將在這裡誕生。」此貼文透露著特斯拉新超級工廠將落腳加州，但張貼後沒多久便遭刪除。

該貼文表示，新的超級工廠預計將擴大巨型儲能系統的產能。拉斯羅普市過去一直是特斯拉倉庫、物流重鎮，佛利蒙 (Freemont) 的超級工廠也鄰近拉斯羅普市。

特斯拉對拉斯羅普市的擴張表明，加州仍是特斯拉的關鍵。去年 12 月馬斯克宣布搬到德州，並批評加州政策，使市場擔心特斯拉未來營運重心也將離開加州。特斯拉目前正於德州奧斯汀建造全新廠房，將生產 Model Y 和皮卡 Cybertruck。

特斯拉能源業務正在成長，第二季包括家用、商業儲能系統的能源業務營收 8.01 億美元，季增逾 60%。該公司相關儲能產品製造則集中於內華達廠，主要與公用事業合作。

太平洋煤氣電力 (PCG-US) 正與特斯拉合作，將在加州蒙特雷 (Montery) 附近的變電站建造一座 182.5 MW 的儲能系統，預計該系統將於今年晚些時候投入營運。