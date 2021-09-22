傳統車廠特斯拉化！GM擬4年豪擲350億美元 砸出電動車血路

美國汽車巨擘通用汽車 (GM-US) 是最積極進攻特斯拉 (TSLA-US) 地盤的傳統車廠之一。

通用汽車最新推出電動馬達，可為其 EV 車型提供動力。該設計包括一個 180 千瓦的前驅動馬達 (可產生約 240 馬力的功率)、255 千瓦的前後驅動馬達 (輸出功率相當於約 340 馬力) 和 62 千瓦的全輪驅動輔助馬達。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 相當自豪自家開發的電動馬達，尤其是 5 月推出的新型房車搭載的 S 馬達。

現今最快的電動車 (包含特斯拉 Model S Plaid 版本) 擁有 3 個馬達，可產生超過 1000 馬力。例如每一個 Plaid 馬達的輸出功率約為 350 馬力，類似通用的 255 千瓦馬達。

通用汽車總裁 Mark Reuss 表示：「20 年的電力驅動系統開發，以及 100 多年大量汽車工程知識正幫助通用汽車自傳統汽車快速轉向電動車。我們在這個領域的垂直整合，包括硬體和軟體，讓我們得以掌控自己的命運並擁有顯著的競爭優勢。」

汽車公司不會將電動馬達外包，因為這就像車廠必須掌控當今的內燃機設計和生產一樣。

通用週二宣布，希望在 2035 年之前擁有全電動產品線，計畫即日起至 2025 年間投資約 350 億美元用於電動和自動駕駛汽車的開發，這無疑是又向轉型邁出了一大步，且該投資費用將讓通用擁有自家電池製造能力，類似特斯拉，以及在 2025 年前推出 30 款電動車。

但理想很豐滿，現實很骨感，近期雪佛蘭 Bolt 電動車火燒車事件頻傳，且第二季財報法說上公布的下半年財測令人失望，加上全球晶片荒持續影響生產，通用股價過去個月下跌約 17%。

然而，今年迄今仍有 18% 漲幅，與標普 500 指數和道指的同期漲幅相似。