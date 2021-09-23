女股神駁股市泡沫說 笑稱特斯拉明年若上3000美元就脫手

被譽為華爾街「女股神」的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 周三 (22 日) 駁斥創新科技股出現泡沫，針對最重要持股特斯拉 (TSLA-US)，她戲稱，如果特斯拉股價明年就漲到她的五年目標價 3000 美元，就會馬上清空。

伍德在線上舉辦的晨星投資會議中說：「就我所知，我們並未看到泡沫。」她認為市場低估了平台與平台匯聚的效應，在所有公司當中，特斯拉因為整合了三種平台——能源儲存、人工智慧 (AI) 和機器人學，特別享有優勢。

特斯拉目前每股 750 美元，而伍德先前預測五年內上看 3000 美元。她周三重申此預測，並說：「如果我們展望不變，而特斯拉明年就漲到 3000 美元，我們可能脫手。」

這位女股神最近數度減持特斯拉持股，本月迄今共套現超過 2.6 億美元，這反映方舟的投資策略，即定期賣掉贏家股票，把資金投入其他標的。

特斯拉周三收盤上漲 1.7% 至每股 751.94 美元，過去 12 個月來上漲 77%。

特斯拉仍是方舟旗艦基金「ARK 創新 ETF」(ARKK) 最大部位。然而 ARKK 今年為止績效不佳，共下跌 5%，而標普 500 同期上漲 17%。在美國 598 檔同樣以成長股為主的中型基金當中，ARKK 今年績效落居後段班，和去年飆漲 150%、風光奪下主動型基金榜首大相逕庭。

由於財政和貨幣刺激雙管齊下，標普 500 指數從去年 3 月低點迄今近乎翻倍上漲，目前本益比約 21 倍，高於過去 10 年平均值 16.5 倍。