聯準會升息之路近了？美銀行股大漲創20年最佳表現

由於聯準會 (Fed) 明確釋出鷹派訊號，並有半數官員認為升息之路即將提前，美國 10 年期公債殖利率周一 (27 日) 自 6 月以來首次升破 1.5%，美股銀行股在升息利多下大漲，今年迄今漲幅已創下逾 20 年來紀錄。

美國長債殖利率周一觸及 6 月以來高點，激勵 KBW 銀行指數上漲 2.9%，推動該指數今年上漲 37%，創下 1997 年以來的最大漲幅。

其中美銀 (BAC-US) 周一勁揚 2.66%，高盛上漲 2.29%，摩根大通 (JPM-US) 漲 2.42%，摩根士丹利 (MS-US) 上揚 2.13%。

然而，富國銀行 (WFC-US) 與美國司法部就其向外匯服務客戶收取過高費用達成和解，終場收黑。

自聯準會 9 月利率會議以來，KBW 銀行指數的 24 家銀行股都至少上漲 3.5 %，其中半數股票在 4 天上漲超過 10% ，其中聯信銀行 (CMA-US) 表現最為亮眼，漲幅約 15%。

聯準會 9 月利率會議最新數據顯示，18 名官員中有 9 位認為明年升息，高於 6 月時的 7 位。若進入升息循環，利率上升將增加銀行業長期貸款收益，提振銀行獲利。

Hovde Group 分析師 Brett Rabatin 表示，近期美國央行關於縮減購債和潛在 2022 升息循環的論述，為銀行業帶來順風。