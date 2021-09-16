陸版雷曼兄弟拉警報 金融業對中國曝險2.5兆元

中國房地產巨頭恒大集團債務風險不斷攀高，被視為是陸版的「雷曼風暴」，金管會日前公布金融三業對恒大的曝險後，今 (16) 日進一步公布整體金融業對中國大陸曝險總額約 2.5 兆元。

金管會統計，國內銀行、證券、保險業共計對恒大曝險金額僅 22.13 億元。不過若擴大統計對中國大陸的曝險，截至 6 月底為止，銀行業對中國大陸曝險金額為 1 兆 4655 億元，占上年度結算淨值的比重為 37.1%。其中包括授信 1 兆 4 億元及投資 4557 億元。

我國銀行在中國大陸總計有 5 家子行，分別是：彰銀南京、富邦華一、 國泰世華上海、永豐南京與玉山深圳子行；至於分支據點方面，目前共有 9 家國銀在中國大陸設有 25 家分行及 8 支行。

其中，5 家子行上半年稅後純益為 12.37 億元，放款約為 3673 億元，備抵呆帳覆蓋率 298.05%，相較於中國大陸官方公布當地銀行平均覆蓋率僅 193%，顯示我國子行資產品質尚屬穩健。

而國銀在中國大陸的分行上半年放款不到 2000 億元，累計上半年獲利約 14.5 億元左右。

保險業部分，截至 7 月底為止，壽險曝險 2560 億元、產險曝險 15 億元，多為投資大陸債券，但皆無投資恒大相關的股票或債券等有價證券。

至於基金方面，截至 8 月底為止，合計有 335 檔境內基金投資在中國大陸股債市，國人投入金額曝險約 3725.66 億元，占相關基金比重約 32.24%；境外基金則有 468 檔投資中國大陸，國人投入的金額曝險為 1420 億元，比重占相關基金 7.59%，合計境內外基金國人合計在中國大陸曝險達 5145 億元。

證券自營商對中國大陸曝險部位，截至 7 月底，則有 8 家曝險共計 75.15 億元，占淨值比重約 1.3%；券商轉投資部分，亦有 7 家轉投資中國共 32.27 億元。但所幸券商對恒大集團亦沒有投資部位。投信轉投資方面，有 4 家參股投資中國大陸，金額合計為 26.89 億元。