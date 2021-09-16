【台股龍捲風】美股漲台股跌 行情往往跟你想的不同 開始搶灘做多

台股果如預期回檔修正，來到 20MA(上升月線)，大家都知道「中秋連假」會有節前賣壓，但比較納悶的是，既然知道有賣壓，為何不先賣，或做空下來呢? 而美股漲，台股跌，弱到一個不行的同時，一堆人開始在問? 現在還能空嗎? 永成投顧徐照興分析師表示，目前美股費半日 KD 黃金交叉，準備創歷史高了，台股馬上要過「中秋連假」這個階段才想追空，不太對吧！反而可以開始「搶灘」，搶灘活動正式開跑！何謂搶灘，節目告訴你 https://youtu.be/dxBO02lmSv8。

電子：

眾所期待的蘋果手機亮相，但很明顯的指標股: 全新 (2455-TW)，穩懋 (3105-TW) 就是漲不動，其中宏捷科 (8086-TW) 投信持續賣超，股價從 180 元跌到 144 元，準備回測本波低點 136.5 元 ，而大立光 (3008-TW) 持續破低，玉晶光 (3406-TW) 大跌回測頸線，先前鉅亨網文章筆者就率先提醒了，所幸 PCB 族群似乎醒了: 台光電 (2383-TW)、嘉聯益 (6153-TW)、聯茂 (6213-TW)，搞不好電解銅箔: 榮科 (4989-TW)、金居 (8358-TW) 也會出現機會喔！

而 9 月份，大家都會炒「投信作帳」標的，但其實「投信」也會結帳喔，龍捲風很早就提醒，上周大家不斷討論的 MCU 概念股，新唐 (4919-TW) 如預測，在投信持續賣的情況下，季線沒有撐，持續破低，但今日指數跌，這檔個股 119 元卻沒破，似乎也有機會要反彈了，相關急跌個股不建議追空，新的補跌股可來:

Telegram：https://t.me/imoney168。

而展望較佳「控盤工具」的晶圓代工: 台積電 (2330-TW) 今除息，7 分鐘填完息後再跌、聯電 (2303-TW) 小漲 、世界先進 (5347-TW) 月線 153 元有撐？

再來談談 MOSFET 概念股: 富鼎 (8261-TW)、尼克森(3317-TW)、杰力(5299-TW)、大中(6435-TW)、全宇昕(6651-TW)、捷敏(6525-TW)，磊晶 + 第 3 代半導體的漢磊(3707-TW) 和嘉晶(3016-TW)，還是弱勢整理，還不可以搶多！

車用：

昨天漲到鴻海家族 (2327-TW)，帶動乙盛(5243-TW)、正達(3149-TW)、廣宇(2328-TW)、鴻準(2354-TW) 上攻，果如預期今日並無延續性，像先前的航運 + 鋼鐵一樣僅「一日行情」。

今日雖然指數下跌，下跌家數也較多，讀者也都知道我們看對了。

雖然如此，但我們卻不會高傲起來，也不會亂喊這裡要崩盤，反倒是馬上要過中秋連假了，有些好股票，這裡殺下來是要布局的，為何會有這樣的轉變，其實很簡單，就是盤面結構的改變，像今日的亞聚 (1308-TW)、聯茂(6213-TW)、台光電(2383-TW)、鈺創(5351-TW)、台揚(2314-TW)、菱生(2369-TW) 都是帶量上攻，在這麼不好的行情下，卻仍有逆勢攻擊的股票，代表這裡已有人在低接，所以操作要夠靈活，不要死多頭，或死空頭，會賺錢的股票，不論多空，都可賺錢！

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的！如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

Telegram：https://t.me/imoney168

FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168

LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險