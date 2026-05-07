鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-07 20:19

金管會今 (7) 日公布 2026 年 3 月 32 家發卡機構信用卡業務概況，單月簽帳金額合計為 4524 億元，月增 807 億元、17.84%，創歷年同期新高，第一季累計簽帳金額達 1 兆 2522 億元，同創史上新高。首季非現金支付交易表現亮眼，總交易筆數約 22.13 億筆，總交易金額達 2.34 兆元 ，顯示非現金支付已成為民眾生活不可或缺的一環。

根據金管會統計，截至 2026 年 3 月底止，國內共有 32 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5944 萬張，月減 11 萬張；總有效卡數約 4007 萬張，月減 4 萬張。

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3 月全體簽帳金額達 4524 億元，較上月增加約 807 億元，銀行局副局長張嘉魁說明，主要因 3 月工作天數較多，2 月除了春節連假外，還有 228 連假，部分簽帳金額會遞延至 3 月入帳，另外，3 月旅遊及海外消費較熱絡，不僅較上月成長，同時也較去年同期增加 752 億元。

張嘉魁進一步指出，國內發卡機構持續推展業務，特店也都在增加當中，加上民眾的使用信用卡消費習慣養成，因此，整體簽帳金額逐年不斷地成長，續朝非現金支付目標邁進。

觀察五大發卡行 3 月簽帳金額，中國信託銀行以 846 億元穩居第一，國泰世華銀行 831 億元緊追在後，台北富邦銀行單月 566 億元排名第三，玉山與台新分別為 527 億元與 512 億元。

3 月發卡量方面，中信銀以 10.98 萬張奪下第一，玉山、國泰世華單月接近 6 萬張，分列二、三名。3 月停卡數部分，星展 (台灣) 銀行單月爆出逾 18 萬張，玉山單月停卡也達 16 萬張。

張嘉魁解釋，單月停卡較多主要與銀行的「清卡策略」及「合約到期」有關，例如星展銀行主要針對 12 個月以上未消費的卡片執行清卡，以降低潛在風險，玉山銀行則是部分聯名卡合約到期，導致流通卡數減少，而中信銀行發卡量仍處高檔，主要受惠於持續推展主力卡片，發卡動能穩健。

電支市場大洗牌 LINE Pay Money 用戶數、代收付遽增

國內電子支付市場今年起出現大洗牌，觀察 3 月總使用者人數，已達 3997 萬人，單月增加約 50 萬人。張嘉魁指出，成長主力來自於新進機構「連加電子支付」，單月增加約 23.4 萬人，多數既有機構也持續行銷吸引新客註冊。

3 月代理收付金額達 272.5 億元、月增 38.3 億元，主要受三大因素支撐，除了連加電支新會員加入搭配促銷活動外，3 月也為學雜費繳納高峰期，另外，電商平台 38 婦女節活動有效帶動代收付金額上升。