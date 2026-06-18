鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-18 21:38

金管會今 (18) 日正式發布「金融業後量子密碼遷移參考指引」，資訊服務處處長林裕泰指出，雖然量子電腦目前尚未商品化，但國際普遍預估 2030 年將是傳統加密技術遭破解的關鍵風險期；科技巨頭 Google 更將此時程提前至 2029 年。為此，金管會築起防線，引導金融機構提前進行防範，迎戰全球資安界最關注的「量子破密危機」，預計於 2035 年前，金融業能全面完成底層替換。

林裕泰表示，現行金融業廣泛依賴的「非對稱式加密演算法」，如公開金鑰基礎建設、網路瀏覽器 https 連線等，傳統電腦需要數百年才能破解，但在量子電腦問世後，極可能在「數小時內」就被攻破，導致現有加密機制瞬間崩潰。

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林裕泰特別點出金融業目前面臨的二大核心風險，第一，「先竊取、後解密」(HNDL)：駭客現在雖無法破解，但可能先在公開網路側錄、攔截並儲存金融機構傳輸的機敏資料 (如帳戶餘額、交易紀錄等)，等到數年後量子電腦技術成熟，再回頭進行解密。代表長效期的個人資料與機敏資訊，現在就暴露在未來外洩的風險之中。

第二，「現在信任、未來不可信」(TNFL)：量子電腦能輕易偽造現行的電子簽章與數位憑證，若不提早因應，未來的金融交易指令、不可否認性驗證將完全失靈。

生態系牽一髮動全身 金管會祭「加密敏捷性」等七大策略

金融業的後量子密碼 (PQC) 遷移比一般產業更具挑戰性，林裕泰解釋，金融加解密無處不在，從網銀、ATM 到跨行清算，且所有服務皆由「生態系」共同組成。例如跨行交易牽涉銀行、財金公司與另一家銀行；證券下單牽涉券商、證交所與集保結算所。由於涉及眾多第三方供應商與機構，「加解密是雙向的，不可能由單一機構獨立完成。」

對此，金管會提出七大策略，作為金融機構的行政指導：

董事會支持與跨部門編組：此事非單純資安或資訊單位之責，應由資安長或資訊長召集業務、風管、法規、採購等跨部門小組。 落實加密技術盤點： 清查現有系統使用的加密技術，建立完整的密碼資產清單。 提升「加密敏捷性 (Crypto-Agility)」： 改變過去將加密演算法「寫死」在系統裡的作法，改用模組化、平台化設計，未來升級只需更換參數，即可無痛切換。 生態系四階協作： 將盤點分為「樞紐機構（如財金、證交所、聯卡）」、「個別機構對接端」、「機構內部系統」及「自通訊基礎設備供應商」四個層次推動。 風險導向排序： 複雜度高且風險高的系統（如跨行連線）以專案處理；風險低者則導入例行性汰換升級。 供應鏈管理： 將 PQC 準備度納入未來採購合約要求。 具備立即回復能力： 切換新系統時採逐步測試，且必須具備「回退 (Rollback) 機制」，確保金融服務不中斷。

在推動上，金管會參考 G7 與國際組織規劃，訂出三階段時程，首先是準備期 (2026–2027 年)，以建立治理架構、盤點方法、密碼技術清冊及加密敏捷性基礎為重點。第二階段為過渡期 (2027–2030 年)，著重推動試辦驗證、基礎升級及共同測試機制第三階段完成期 (2030 以後)，就高風險及高關鍵系統優先辦理遷移，並逐步擴大遷移場景，於 2035 年前完成現有加密演算法的全面替換。

媒體關切，未來民眾體驗上是否更為不便或需要更換密碼？林裕泰強調，民眾可以放心，未來將是無感升級。後量子密碼遷移是「演算法的底層替換」，並非疊加多重密碼或增加驗證關卡，因此不會影響使用者體驗。