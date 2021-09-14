中國恆大財務危機 台灣金融三業曝險全都露 保險業0踩雷

中國房地產巨頭恆大集團財務危機正在快速爆雷，已經出現違約、延遲兌付，台灣金融三業－－銀行、證券、保險的曝險狀況也備受矚目，金管會今 (14) 日公布曝險狀況，都在可控範圍，影響不大，其中保險業更為 0 曝險。

銀行局統計，只有兩家國銀採到恆大授信地雷，且合計曝險金額在新台幣 5 億元以內。銀行局近年對整體海外及大陸曝險狀況都積極掌握，其中，大陸曝險截至 6 月底為 1.4 兆元，都尚在法定限額的可控範圍之內。

銀行局進一步指出，國銀對大陸曝險占淨值比最高出現在 2015 年 1 月，當時占比近 70%，在中美貿易戰、新冠肺炎疫情爆發後，曝險逐季下滑，目前已降到 37%，持續創歷史新低。相信各銀行也都會對風險胃納進行配置，目前國銀平均資本適足率已達 14.98%、逾放比為 0.21%、備抵呆帳覆蓋率 644.03%，資產品質良好。

保險業部分，保險局表示，保險業皆無投資恆大相關的股票或債券等有價證券，因此曝險為 0。

至於證券業，證期局表示，統計至 7 月底，證券自營商沒有投資很大部位，而境內基金方面，共有 44 檔基金持有恆大，曝險規模為新台幣 12.62 億元，占相關基金規模 0.64%，占整體境內基金規模 0.03%。

而國人投資的境外基金部分，則有 41 檔境外基金持有恆大的相關部位，依國人持有部位計算，投資金額只有新台幣 4.51 億元，占國人持有部位的 0.39%，若依國人持有境外基金總部位來看，占率更只有 0.01%，影響不大。