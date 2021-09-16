富邦金金併11/5股臨會 日盛金將申請下櫃

富邦金控 (2881-TW) 董事會今 (16) 日通過合併日盛金控 (5820-TW)，將與日盛金進行現金合併，富邦金董事會今日亦決議，將在 11 月 5 日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，將創下「金金併」歷史里程碑，日盛金控也將在該日申請終止櫃檯買賣等事宜。

富邦金已在今年 3 月 30 日完成公開收購日盛金，並於市場持續買入日盛金控在外流通普通股股權，截至 8 月 27 日已累計取得日盛金控 56.92% 普通股股權。

富邦金董事會今日通過，擬依金融控股公司法、金融機構合併法、企業併購法、公開發行公司取得或處分資產處理準則等規定，與日盛金控進行現金合併，預計取得金管會核准後訂定合併基準日，合併後將以富邦金控為存續公司，日盛金控為消滅公司。

本合併案的合併對價，依公開收購價格定為日盛金控每股普通股現金新台幣 13 元 (含權息)，並依權息調整至每股普通股現金新台幣 12.41 元 (除權息)。

日盛金表示，此對價已經獨立專家國富浩華聯合會計師事務所出具合併現金對價的股權價值合理性意見書。日盛金控 8 月 31 日股東常會已通過盈餘分配案，其除權、除息交易日將待日盛金控訂定後公告。

富邦金控表示，富邦金控致力維護所有員工權益，同時期盼儘速整合，發揮營運綜效，待富邦金控及日盛金控雙方臨時股東會通過及主管機關核准後，規劃於 2022 年第一季完成富邦金控及日盛金控合併，並期於 2022 年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司的整併。

整併之後，將有助於富邦金控提升資本效率、達到成本優化，並強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更

優質多元的產品與服務，進而發揮金融產業整併之價值與綜效，創造首宗「金金併」成功典範，並持續朝向「成為亞洲一流金融機構」的企業願景邁進。