〈觀察〉藥廠考量兩大因素 退出新冠新藥競賽

新冠變種病毒株肆虐全球，不少台新藥廠初期紛紛投入開發新冠新藥，不過考量疫苗發展時程比預期快速，且國際藥廠研發的藥物，可改善嚴重肺炎致死率，新冠新藥未來發展空間有限，台廠陸續暫停臨床試驗。

去年全球爆發新冠疫情，疫苗處於初期研發階段時，台新藥廠包括生華科 (6492-TW)、藥華藥 (6446-TW)、中裕 (4147-TW)、合一 (4743-TW)、國鼎 (4132-TE)、逸達 (6576-T NW) 等藥廠，相繼將既有開發中藥物新增肺部治療相關新適應症，期望藉此搶占商機。

不過藥物不只需要大筆資金，還要長時間臨床試驗驗證，隨著疫苗陸續問世，藥廠開始重新思考、調整研發策略，其中，中裕開出第一槍，新藥臨床試驗率先喊卡，合一也跟進暫停計畫。

愛滋病毒權威何大一，去年中開發出新冠病毒抗體新藥並授權給中裕；中裕去年 8 月底進軍新冠新藥開發市場，原規劃今年有望進入三期臨床、力拚明年上半年申請美國緊急使用授權 (EUA) 且展開銷售。

中裕董事長張念原坦言，當初考量藥物研發時間約 12-18 個月，能搶短期藥物治療商機，不過後續陸續出現變種病毒、疫苗開發快速等，導致開發的藥物將沒有商機可循，因此停止研發，研發經費也可轉向其他新藥。

再者，國際大藥廠開發的新冠藥物已陸續取得各國家緊急使用授權 (EUA)，如羅氏 (Roche) 旗下藥物 Tocilizumab，可抑制新冠感染者過度免疫反應產生細胞激素風暴，改善嚴重肺炎致死率，該藥物已取得美國 FDA EUA 及被納入台灣公費用藥，印度製藥廠 Zydus 開發的藥物 Virafin 也已拿到當地 EUA。

合一開發的新冠新藥 FB704A，與羅氏 Tocilizumab 具有相同適應症藥物、差異不大，若再投入資源持續開發，未來可能發展空間有限，因此決定暫停試驗，並將研發重心擺在另一新冠新藥 SNS812 上，SNS812 是與中天上海合作開發的抗新冠病毒核酸新藥，已完成 6 次攻毒動物試驗，目前尚進行後續關鍵分析中。