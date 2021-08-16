〈聯亞新冠疫苗〉將持續進行國內二期試驗 重新評估三期臨床效力

聯亞藥 (6562-TW) 今 (16) 日公告，母公司聯亞生技開發的新冠肺炎疫苗 UB-612，未取得台灣專案製造核准(緊急使用授權)，國內二期試驗將持續進行，並重新評估三期臨床試驗效益。

聯亞生技今年 6 月 30 日向衛福部食藥署申請新冠疫苗 UB-612 之專案製造 (緊急使用授權)，經食藥署 8 月 15 日召開專家會議審查，UB-612 未符合「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」。

聯亞藥指出，與聯亞生技簽訂 UB-612 疫苗委託製造合約，已收取 50% 不可退還訂金，應可支應已投入生產之疫苗成本，另外，公司自有產品銷售情形良好，並有穩定的國內外客戶藥品委託製造及藥品開發訂單，因此對於公司財務業務影響有限。

聯亞生技規劃，將與同集團的美國公司 Vaxxinity 共同赴印度執行三期臨床試驗，預計收案 1.1 萬名受試者，對此，聯亞生技也將新執行第三期臨床試驗之效益評估。

聯亞生技日前與政府簽訂 500 萬預採購合約，中央流行疫情指揮中心指出，採購合約未必不算數，若聯亞新冠疫苗經三期試驗證明具有保護力，仍可望適用；至於事先生產逾 200 萬劑疫苗，效期達 2 年，同樣屆時可證明效力，返台申請藥證並通過後，有望沿用。