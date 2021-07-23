細胞基因治療產值將達443億美元 台灣臨床數占全球12%

生技中心今 (23) 日舉行創新細胞與基因治療全球趨勢論壇，執行長吳忠勳表示，2026 年全球細胞與基因治療市場將達 443 億美元，其中，台灣細胞治療相關臨床數，已占全球 12%，且逐年快速增加；經濟部技術處處長邱求慧則指出，台灣已建構相關技術供應鏈。

邱求慧致詞提到，台灣具備製程設計、製造生產能力與人才資源，目前正積極建構細胞及基因治療供應鏈關鍵技術與生產能力，包含關鍵原物料、細胞載體、製程系統、智能化生產與品管流程等，並將委託開發製造 (CDMO) 列為重點扶植項目。

據市調機構統計，隨著基因編輯技術逐漸成熟及臨床應用範圍不斷擴大，去年全球細胞與基因治療市場達到 123 億美元，預期 2026 年將成長至 443 億美元。吳忠勳指出，台灣多家大型醫院、醫學中心與廠商攜手合作，投入開發細胞治療產品，目前正在執行的細胞治療臨床試驗數，占全球件數的 12%。

吳忠勳表示，由於細胞與基因治療有別於其他藥物治療，可回復身體功能，因此成為全球備受關注的新興治療策略；台灣則在特管辦法開放下，細胞與基因治療相關的醫療服務和產品快速增加，不僅已有多項產品陸續上市，也成為各大藥廠與新興生技公司競逐的戰場。

吳忠勳表示，生技中心投入 CAR-T 與 iPSC 細胞治療的技術開發，並陸續與花蓮慈濟醫院、三軍總醫院及國防醫學院合作，加入醫師的臨床經驗和治療需求，為台灣發展細胞與基因治療挹注創新量能。