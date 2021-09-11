〈美股盤後〉標普連五黑！蘋果反壟斷訴訟失利 市值蒸發850億美元

週五 (10 日) 受到經濟不確定性影響，恐慌指數 VIX 回升至 20 左右，在與遊戲開發商 Epic Games 反壟斷訴訟失利後，蘋果領跌，防禦性類股表現不佳，醫療保健股落後，道瓊收黑逾 270 點，遠低於其 50 日均線，標普下滑逾 0.77%，延續第五個交易日跌勢，創 2 月以來最差表現，美股四大指數僅費半指數收紅。

道瓊本週跌幅約為 2.2%，連續第二週跌吞黑，標普週跌約 1.7%，而那指週跌 1.6%。

政經消息，週五美國總統拜登與中國領導人習近平自 2 月 11 日中國農曆新年後首次通話，時長 90 分鐘，此舉被外界視為打破美中外交僵局。

白宮週五表示，雙方進行廣泛戰略的討論，也討論兩國確保競爭不會演變為衝突的責任。中國外交部表示，習近平將氣候變化、疫情防控和經濟復甦列為中美合作領域，習還提到，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運。

兩名美國民主黨參議員週五提議對企業庫藏股徵收 2% 的稅，減少只圖利投資者與企業高層的行為，並為 3.5 兆美元預算案尋求資金來源的管道。

FOMC 輪值票委、克利夫蘭聯準銀行 (Fed) 總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五表示，儘管 8 月非農就業報告疲軟，但她仍希望今年開始啟動縮減購債 (Taper) 計劃。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.23 億例，死亡數突破 461 萬例。美國累計確診超過 4069 萬例，累計死亡數超過 65.5 萬。印度累計確診超過 3317 萬例，巴西累計確診 2095 萬例。

週五 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 271.66 點，或 0.78%，收 34,607.72 點。

那斯達克下跌 132.76 點，或 0.87%，收 15,115.49 點。

標普 500 指數下跌 34.7 點，或 0.77%，收 4,458.58 點。

費城半導體指數上漲 25.8 點，或 0.76%，收 3,416.7 點。

標普所有板塊全部血染，公用事業、房地產和資訊科技板塊領跌。(圖片：finviz)

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