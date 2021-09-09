iPhone 13來襲！Baird喊買蘋果：45%消費者舊機用2年以上 升級潛力大

蘋果 (AAPL-US) 年度大會預定美國當地下週二舉行，這意味著新款 iPhone 即將登場，Baird 分析師更加喊買這家科技巨頭的股票。

Baird 分析師 William V. Power 週三 (8 日) 報告將蘋果目標價自 160 美元上調至 170 美元，並預期蘋果將推出 iPhone 13，多項功能和硬體獲得升級或改善，例如電池和相機。

Power 寫道：「低軌道衛星系統連接功能可能在某些時點有差異性，但會不會在這回週期尚不確定。除了 iPhone，我們還預期 Apple Watch 7 亮相，以及其他可能的更新。」

蘋果股價週三下跌 1.01% 至每股 155.11 美元，同日大盤走低，道指下滑 0.2%、S&P 500 下跌 0.13%。

Power 指出 Baird 一項調查，美國 1500 名受訪者中有 45% 聲稱現有 iPhone 已經使用 2 年或以上，這表明更多消費者可望升級手機。

他說：「雖然升級週期被拉長，但我們預期 5G 功能加入後，將持續推動未來幾年的升級機會增加。」

他指出，蘋果銷售數字也將面對更嚴苛的比較，因為去年疫情刺激蘋果銷量大增，因此他預期蘋果到年底的銷量年增率放緩，但如果放緩的數據嚇壞市場，就可望為有耐心的投資者提供買進機會。

「雖然較去年同期相比可能更為挑戰，且監管壓力可能會增加，但我們仍聚焦蘋果長期生態系統商機，以及該公司強勁的獲利能力和現金流。我們持續認為，蘋果股票對長期投資者具吸引力。」