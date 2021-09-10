韓媒：蘋果已向汽車零件製造商發出報價請求

週四 (9 日) 韓國媒體《每日經濟新聞》引述消息人士報導，蘋果已向汽車零件製造商發出報價請求，暗示蘋果將很快會為 Apple Car 找到汽車零件合作夥伴。

有關 Apple Car 傳聞從未減退，過去幾個月，蘋果已與現代、Nissan、BMW 等眾多知名汽車製造商討論合作關係，在汽車製造商的談判沒有取得明顯進展後，蘋果正重啟汽車研發實驗室並啟動 Apple Car 開發工作。

蘋果的汽車研發實驗室位於蘋果矽谷總部附近，早前約有 1,000 名以上的員工，致力於「泰坦計畫」 (Project Titan) 的造車計畫。

消息人士指出，該實驗室重啟意味著蘋果汽車策略已轉向自主開發一款完整的 Apple Car，而不僅僅是專注於軟體。

Apple Car 很大的機率將走 iPhone 模式，由蘋果直接開發汽車，將生產外包出去。

Apple Car 很大的機率將走 iPhone 模式 (圖片：AFP)

此前傳出，汽車製造商因為不甘心當汽車業的鴻海，只為蘋果代工電動車，這可能是蘋果無法順利找到造車夥伴的主因。

蘋果 (AAPL-US) 從未證實自己正在造車，但今年 6 月蘋果已聘請 BMW 電動車部門前高層 Ulrich Kranz，這成為蘋果認真考慮打造電動車、迎戰特斯拉的明確訊號。

外傳蘋果自駕車處於早期開發階段，蘋果至少要等到 2026 年到 2028 年才會發表 Apple Car，但許多媒體報導指出，蘋果計劃在 2024 年推出 Apple Car，這比外界預期的還要更快。

上月底諾貝爾化學獎得主吉野彰 (Akira Yoshino) 預測，蘋果若想在 2025 年「左右」進入汽車產業領域，今年年底就必須宣布一些相關消息。